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Недокармливали пациентов, незаконно получили деньги. Что не так с больницей Быхова по версии КГК
04.09.2018 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Комитет госконтроля провел проверку Быховской центральной районной больницы,
Кроме того, зафиксированы неединичные случаи незаконного получения средств бюджета, а также нарушения при осуществлении государственных закупок.
К административной ответственности привлечены 23 человека, к дисциплинарной — 19, в бюджет взысканы 50 тыс. рублей.
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Проверка показала, что у больницы есть ряд нарушений. За них уже наказали персонал учреждения.
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