Недокармливали пациентов, незаконно получили деньги. Что не так с больницей Быхова по версии КГК

Комитет госконтроля провел проверку Быховской центральной районной больницы, сообщили в облисполкоме. Проверяющие в первую очередь говорят о ряде недостатков в сфере организации питания пациентов: это несоблюдение рационов, нарушения технологии приготовления блюд, в том числе недовложения продуктов и др.

Кроме того, зафиксированы неединичные случаи незаконного получения средств бюджета, а также нарушения при осуществлении государственных закупок.

К административной ответственности привлечены 23 человека, к дисциплинарной — 19, в бюджет взысканы 50 тыс. рублей.