В Гродно всех желающих бесплатно научат кататься на велосипеде. Занятия будут проходить по вечерам два раза в неделю. Инициатором велоуроков выступает общественное объединение «ВелоГродно».





Велошкола рассчитана на новичков разных возрастов. В течение трех занятий с помощью опытного тренера можно «с нуля» научиться ездить на велосипеде. Ученики также узнают, как правильно подобрать для себя велосипед, чем отличается техника езды по городу от езды по бездорожью, а также познакомятся с правилами поведения велосипедиста во время движения по тротуару.

— В любом возрасте можно начать вести активный образ жизни. Мы для этого предлагаем наш любимый способ — езда на велосипеде. Вы сможете использовать его как транспорт для передвижения по городу, сможете кататься с детьми и с друзьями или устроить индивидуальную «покатушку» в свободный вечер, — говорит Юлия Коледа, координатор инициативы, — И мы не удивимся если для кого-то первые занятия станут стартом в велосипедный спорт или увлечение велотуризмом.

Занятия проводятся бесплатно. Будут проходить в вечернее время, два раза в неделю. На занятиях обучающимся предоставят велосипед и шлем.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 033 600 02 30 или заполнить заявку. О конкретном месте и времени проведения занятий вы сможете узнать на сайте velogrodno.by и в группе в соц. сетях .