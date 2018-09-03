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В Гродно всех желающих бесплатно научат кататься на велосипеде
04.09.2018 14:49 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно всех желающих бесплатно научат кататься на велосипеде. Занятия будут проходить по вечерам два раза в неделю. Инициатором велоуроков выступает общественное объединение «ВелоГродно».
Велошкола рассчитана на новичков разных возрастов. В течение трех занятий с помощью опытного тренера можно «с нуля» научиться ездить на велосипеде. Ученики также узнают, как правильно подобрать для себя велосипед, чем отличается техника езды по городу от езды по бездорожью, а также познакомятся с правилами поведения велосипедиста во время движения по тротуару.
— В любом возрасте можно начать вести активный образ жизни. Мы для этого предлагаем наш любимый способ — езда на велосипеде. Вы сможете использовать его как транспорт для передвижения по городу, сможете кататься с детьми и с друзьями или устроить индивидуальную «покатушку» в свободный вечер, — говорит Юлия Коледа, координатор инициативы, — И мы не удивимся если для кого-то первые занятия станут стартом в велосипедный спорт или увлечение велотуризмом.
Занятия проводятся бесплатно. Будут проходить в вечернее время, два раза в неделю. На занятиях обучающимся предоставят велосипед и шлем.
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Занятия будут проходить по вечерам да раза в неделю. Инициатором велоуроков выступает общественное объединение велосипедистов "ВелоГродно".
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