"Впервые про поборы услышал от мамы Коржича". Суд допрашивает бывшего командира части в Печах

Минский областной суд продолжает допрашивать свидетелей по громкому уголовному делу. По ходатайству прокурора на процесс был вызван бывший начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра полковник Константин Чернецкий.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На заседание полковник Павел Чернецкий пришел в гражданской одежде, где он сейчас работает и остался ли в Вооруженных силах, в суде не звучало.

Прокурор Юрий Шерснев попросил свидетеля вспомнить события 3 октября 2017 года и встречу с мамой рядового Светланой Коржич.

— Со Светланой Николаевной встретился на следующий день. Знал, что они приедут ночью, по их приезду узнал, что она не желает останавливаться в общежитии, — рассказывает Чернецкий. — Утром родные и мама изъявили желание увидеть сына в морге, попасть в морг. Я подошел, выразил соболезнование и слушал то, что говорит мама. Встреча была минут 40. Из слов мамы услышал, что она вспоминает какого-то прапорщика, деньги, карточки. Впервые от нее услышал про поборы. Мама называла большую сумму в 500 рублей. Говорила, что у него (Александра Коржича — прим. TUT.BY) была карточка, а когда нашли, карточки при нем не было.

До этого Константин Чернецкий во время допроса на вопрос, что могло стать причиной трагедии, пояснил: «Где-то произошел сбой».

Напомним, тело рядового Александра Коржича нашли в подвале медицинской роты 3 октября 2017 года. Солдат пропал после выписки из медчасти 26 сентября, семь дней Коржича никто не искал, труп обнаружил сержант Андрей Заяц. 20 октября президент подписал указ , в котором освободил полковника Константина Чернецкого от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил.

«Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого», — говорилось в сообщении пресс-службе главы государства.



По ходатайству прокурора на процесс по делу Коржича был вызван бывший начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, полковник Константин Чернецкий. Фото: vsr.mil.by

Константин Чернецкий — потомственный военный. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (ВОКУ) и получил распределение в Краснознаменный Белорусский военный округ. Был командиром самой первой роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До назначения в 72 ОУЦ занимал должность начальника факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителя начальника академии (по международному сотрудничеству).

В доведении до самоубийства рядового Александра Коржича обвиняются трое сержантов : Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.

Мать солдата продолжает настаивать на версии убийства сына, утверждая: у сына не было суицидальных мыслей, он хотел вернуться на гражданку и строил планы на будущее. Психиатры во время процесса рассказали, что беседовали с Коржичем и поставили ему диагноз «здоров».