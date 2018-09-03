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"Впервые про поборы услышал от мамы Коржича". Суд допрашивает бывшего командира части в Печах
04.09.2018 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Минский областной суд продолжает допрашивать свидетелей по громкому уголовному делу. По ходатайству прокурора на процесс был вызван бывший начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра полковник Константин Чернецкий.
На заседание полковник Павел Чернецкий пришел в гражданской одежде, где он сейчас работает и остался ли в Вооруженных силах, в суде не звучало.
Прокурор Юрий Шерснев попросил свидетеля вспомнить события 3 октября 2017 года и встречу с мамой рядового Светланой Коржич.
— Со Светланой Николаевной встретился на следующий день. Знал, что они приедут ночью, по их приезду узнал, что она не желает останавливаться в общежитии, — рассказывает Чернецкий. — Утром родные и мама изъявили желание увидеть сына в морге, попасть в морг. Я подошел, выразил соболезнование и слушал то, что говорит мама. Встреча была минут 40. Из слов мамы услышал, что она вспоминает какого-то прапорщика, деньги, карточки. Впервые от нее услышал про поборы. Мама называла большую сумму в 500 рублей. Говорила, что у него (Александра Коржича — прим. TUT.BY) была карточка, а когда нашли, карточки при нем не было.
До этого Константин Чернецкий во время допроса на вопрос, что могло стать причиной трагедии, пояснил: «Где-то произошел сбой».
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«Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого», — говорилось в сообщении пресс-службе главы государства.
Константин Чернецкий — потомственный военный. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (ВОКУ) и получил распределение в Краснознаменный Белорусский военный округ. Был командиром самой первой роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До назначения в 72 ОУЦ занимал должность начальника факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителя начальника академии (по международному сотрудничеству).
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Минский областной суд продолжает допрашивать свидетелей по громкому уголовному делу. По ходатайству прокурора на процесс был вызван бывший начальник 72-го...
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