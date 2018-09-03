Центр раскрывает двери

Центр – это удивительный мир творчества, детской фантазии и профессионализма педагогов.

В рамках проведения XIV Республиканской Недели учреждений дополнительного образования 8 сентября в 11.00 на площади 900-летия Борисова состоится открытый детский праздник «Творческие вариации».

У нас вы сможете записаться в объединения изобразительного, декоративно-прикладного творчества и дизайна, спортивно-оздоровительного и спортивно-технического направлений, вокального, театрального и хореографического творчества, интеллектуального и общественно – гуманитарного профилей.

Мы с радостью поможем организовать ваш досуг!