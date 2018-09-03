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Центр раскрывает двери

04.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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         Центр – это удивительный мир творчества, детской фантазии и профессионализма педагогов.

В рамках проведения XIV Республиканской Недели учреждений дополнительного образования 8 сентября в 11.00 на площади 900-летия Борисова состоится открытый детский праздник «Творческие вариации».

У нас вы сможете записаться в объединения изобразительного, декоративно-прикладного творчества и дизайна, спортивно-оздоровительного и спортивно-технического направлений, вокального, театрального и хореографического творчества, интеллектуального и общественно – гуманитарного профилей.

Мы с радостью поможем организовать ваш досуг!

 
 
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«Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района» — одно из старейших учреждений образования района, которому в 2019 году исполнится 95 лет.
 
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