В удивительную страну знаний(+ФОТО)

в минувшую субботу почти три тысячи ребят района позвал первый школьный звонок. Праздничные мероприятия по случаю Дня знаний прошли во всех 14 учреждениях общего среднего образования.





Первая школьная линейка в новом учебном году в СШ № 4 традиционно собрала учеников и учителей, родителей учащихся. Соответствующая музыка, нарядные ребята с цветами в руках и праздничное настроение, царившее вокруг — всё это подчёркивало важность и значимость происходящего.













… И вот под несмолкаемые аплодисменты присутствующих на свою первую школьную линейку в сопровождении выпускников выходят первоклассники. Спустя мгновения большую дружную школьную семью с Днём знаний поздравляет директор учреждения Е. А. Дабатовкина. В самой многочисленной школе райцентра новый учебный год начал 441 учащийся. По итогам прошлого 66 процентов выпускников стали студентами учреждений высшего образования (на 11 процентов больше года предшествующего). В этом продолжится практика изучения математики и белорусского языка на повышенном уровне. Отрадно, что в ходе праздничных торжеств были отмечены лучшие спортсмены школы. Здесь созданы все условия для плодотворной работы — проведены ремонтные работы, закупалось оборудование. Существенная помощь в подготовке школы — родителей, за что им благодарность Елены Александровны.

















Поздравляя с Днём знаний учеников, учителей, родителей, председатель райисполкома Л. В. Плешко подчеркнул: 1 сентября — наш общий праздник. Знания играют определяющую роль в жизни каждого человека, потому что дают возможность гармонично развиваться, найти своё место в современном мире, приносить пользу себе и стране. Особенно волнующий этот день для первоклассников, вступающих в новую, яркую и насыщенную жизнь. В районе их 283, всего же учеников 2931.

За лето во всех учреждениях образования проведены ремонты, благоустройство территорий, другие работы. На подготовку школ из районного бюджета выделено 130 тысяч рублей, созданы все условия, в том числе в плане соблюдения санитарных норм и противопожарной безопасности. Сохранение контингента учеников в СШ № 4 — хороший знак труда педколлектива, а гордость школы — её ученики, кто показывал результаты на соревнованиях и олимпиадах.













Важно, чтобы время учёбы стало светлым и интересным, помогло реализовать ребятам способности, обрести своё место в жизни. От уровня подготовки, профессионализма педагогов зависят всестороннее развитие учеников, умение их мыслить, анализировать, сравнивать и обобщать, делать выводы. Именно учитель закладывает интерес к наукам, которые впоследствии станут определяющим вектором в выборе профессии.

Стране нужны квалифицированные специалисты разных профессий, но нет почётней миссии, чем карьера на родной земле. Пусть новый учебный год будет успешным в труде и освоении новых знаний, наполненным радостью от творческого поиска, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений, родителям же — терпения, радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями, это так важно и взрослым, и ребятам — таково пожелание председателя райисполкома.

Напутственные слова первоклассникам, первый их школьный экзамен — выступление перед такой аудиторией — всё это было волнующе и трогательно. В подарок начинающим свой путь в страну знаний — поздравления от председателя Витебской областной организации РОО «Белая Русь» В. В. Терентьева, выпускников, «Первые прописи безопасности» от районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

От имени родителей учащихся СШ № 4 выступила М. Н. Закревская, пожелавшая ученикам светлого пути в страну знаний, вместе с учителями, родителями преодолевать трудности, быть любознательными, настойчивыми и старательными.

А затем наступает самый волнующий момент — учащиеся 11 класса Роман Храпский и 1 «А» класса Милана Александрович дают звонок, возвещающий о начале нового учебного года, после чего одиннадцатиклассники проводят первоклассников на первый урок, темой которого в школах страны в нынешнем году — малая родина — «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца».













Уже в классе 1-классников ожидал ещё один подарок — в присутствии учителей и родителей Л. В. Плешко вручил каждому начинающему путь в страну знаний ученику книгу «Беларусь — наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку». Леонид Владимирович ещё раз поздравил ребят и их родителей с началом нового учебного года, пожелал радости, творчества и успехов.

Михаил ДЕРЕВЯГО.