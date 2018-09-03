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День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине

04.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Трагедия 9 августа 2008 года побудила сотрудников ГАИ организовать не имевшее аналогов мероприятие. Впервые оно состоялось менее чем через год после случившегося на центральной улице города, в котором и произошла та авария.

3 сентября в Лиде прошел первый День памяти детей, погибших в ДТП. Впоследствии мероприятие стало традиционным. Не был исключением и нынешний третий день осени. Возле горпарка имени Жилибера в Гродно выставили фигуры с данными девяти мальчиков и девочек (такое количество детей погибло в авариях на дорогах Гродненщины за последние пять лет). На силуэтах были указаны фамилия и имя ребенка, дата смерти и возраст на момент гибели. Рядом с манекенами сотрудники Госавтоинспекции зажгли лампадки. Священнослужители поочередно помолились о погибших. А учащиеся средней школы № 12 запустили в небо белые шары, символизировавшие души усопших.

День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине




День памяти детей, погибших в ДТП, прошёл на Гродненщине

Сайт ГАИ Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
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Трагедия 9 августа 2008 года побудила сотрудников ГАИ организовать не имевшее аналогов мероприятие. Впервые оно состоялось менее чем через год после случившегося на...
 
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