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В Светлогорском районе хотели потратить 75 тысяч рублей на ненужную мелиорацию. Помешал госконтроль
04.09.2018 15:31 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельской области хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются. О результатах мониторинга
КГК области выявил в Светлогорском районе факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель. Это привело к удорожанию мелиоративных работ на 75 тысяч рублей. Как оказалось, в проектно-сметную документацию были включены объемы работ на землях, находящихся в сельскохозяйственном обороте и не требующих проведения мелиорации. В соответствии с рекомендациями КГК необоснованные работы исключены из проектно-сметной документации — в результате сэкономлено 75 тысяч рублей.
Материалы контрольно-аналитических мероприятий переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Напомним, в Беларуси реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные бюджетные средства.
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В Гомельской области хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются.
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