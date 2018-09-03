В Светлогорском районе хотели потратить 75 тысяч рублей на ненужную мелиорацию. Помешал госконтроль

В Гомельской области хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются. О результатах мониторинга сообщили в КГК.

КГК области выявил в Светлогорском районе факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель. Это привело к удорожанию мелиоративных работ на 75 тысяч рублей. Как оказалось, в проектно-сметную документацию были включены объемы работ на землях, находящихся в сельскохозяйственном обороте и не требующих проведения мелиорации. В соответствии с рекомендациями КГК необоснованные работы исключены из проектно-сметной документации — в результате сэкономлено 75 тысяч рублей.

Материалы контрольно-аналитических мероприятий переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Напомним, в Беларуси реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные бюджетные средства.