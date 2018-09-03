ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорском районе хотели потратить 75 тысяч рублей на ненужную мелиорацию. Помешал госконтроль

04.09.2018 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельской области хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются. О результатах мониторинга сообщили в КГК.

КГК области выявил в Светлогорском районе факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель. Это привело к удорожанию мелиоративных работ на 75 тысяч рублей. Как оказалось, в проектно-сметную документацию были включены объемы работ на землях, находящихся в сельскохозяйственном обороте и не требующих проведения мелиорации. В соответствии с рекомендациями КГК необоснованные работы исключены из проектно-сметной документации — в результате сэкономлено 75 тысяч рублей.

Материалы контрольно-аналитических мероприятий переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Напомним, в Беларуси реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные бюджетные средства.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются.
 
Новости дня
Новости общества
 
В удивительную страну знаний(+ФОТО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика