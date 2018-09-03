В Могилеве ограничат парковку вдоль улицы Первомайской в районе площади Славы

В Могилеве намерены ограничить парковку вдоль улицы Первомайской в районе площади Славы по пятницам и субботам. Эти места будут предназначены для свадебных кортежей, въезд которым на площадь Славы и к крыльцу ЗАГСа запретили с 30 августа .

По словам начальницы отдела ЗАГС горисполкома Галины Оношко, свадебные кортежи на площадь не въезжали. А вот «машины обслуживающих организаций и мотоциклисты» запрет проигнорировали.

— В субботу около 15.00 кто-то сдвинул полусферы, ограничивающие въезд на площадь Славы, и транспорт по ней ездил, — сказала Оношко. — Сотрудники ГАИ на площади не дежурили.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев поручил установить другие конструкции, ограничивающие въезд на площадь Славы. И сказал, чтобы ГАИ установила знаки, ограничивающие парковку на улице Первомайской между площадью и улицей Болдина. Туристическим автобусам, скорее всего, отведут парковочные места у областного методического центра народного творчества напротив драмтеатра.

Напомним, въезд на площадь Славы запретили, чтобы транспорт не портил новую плитку .