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Владимир Дворник ориентировал нового главу Гомельского райисполкома на повышение позиций района

04.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Владимир Дворник ориентировал нового главу Гомельского райисполкома на повышение позиций района
04.09.2018 | 14:48 Владимир Дворник. Фото из архива 4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководитель района должен быть независимым, принципиальным человеком, способным в комплексе решать поставленные задачи. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник во время утверждения нового председателя Гомельского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По согласованию с Президентом Беларуси Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина. «За последние годы Гомельский район стал сдавать позиции. Для района при областном центре пятое-шестое место в регионе недопустимо. Беспокоит положение на предприятиях. 60% всех долговых обязательств области приходится на долю Гомельского района. Поэтому я долго анализировал ситуацию и искал человека, который сможет справиться с накопившимися проблемами и поднять показатели на должный уровень. С новым руководителем район должен сдвинуться с той точки, на которой остановился, и только набирать обороты», — обратился с напутствием Владимир Дворник.

«Буду напряженно работать с командой руководителей, ориентируясь на поставленные Президентом Беларуси приоритеты — дисциплина, экономика, качество жизни людей и развитие территории», — заверила новый председатель Гомельского райисполкома.

Елена Ивановна Алексина родилась в деревне Березина Буда-Кошелевского района. Окончила Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию управления при Президенте Беларуси. Возглавляла управление по труду и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома. В 2004-2007 годы работала заместителем председателя Буда-Кошелевского райисполкома, с 2007-го — председатель райсовета депутатов этого района. Стаж госслужбы — 29 лет, из которых 15 — в органах соцзащиты.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/vladimir-dvornik-orientiroval-novogo-glavu-gomelskogo-rajispolkoma-na-povyshenie-pozitsij-rajona-316479-2018/

 
Теги: Гомель
 
 
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04.09.2018 | 14:48 Владимир Дворник. Фото из архива 4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководитель района должен быть независимым, принципиальным человеком, способным в...
 
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