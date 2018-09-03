Впервые в Беларуси пройдёт фестиваль с участием людей старшего возраста «Креативный возраст»



23 сентября с 11.00 до 18.00 в 7 регионах Беларуси на базе агроусадеб пройдет фестиваль «Креативный возраст».

— Фестиваль приурочен ко Дню пожилого человека (1 октября) и Году малой родины и направлен на привлечение внимания к проблемам людей «третьего возраста» в сельских регионах и вовлечение их в творческую деятельность, — сообщили корреспонденту pinsknews.by организаторы.

Программа мероприятия включает ряд тренингов и мастер-классов, например, кулинарных, по традиционным ремеслам, по здоровому образу жизни и др. В каждом регионе на фестивале будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны: «ЗОЖ», «Бабушкин сундук», «Фито-бар», «Креативные мастер-классы», «Фуд-корт от агроусадеб», «Танцы всех времен, песни и игры», «Белагропромбанк для всех!», «Учимся покупать через интернет» и другие. Вход на фестиваль — свободный.

— «Впервые мы узнали о проведении фестиваля «Креативный возраст» в масштабах целой страны в Шотландии. Идея вдохновила нас сделать что-то подобное в регионах Беларуси. Мы хотим показать огромный потенциал людей «возраста счастья». На фестивале они поделятся своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель — показать, что люди «третьего возраста» востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием», — сказала Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне».

Организатором фестиваля является Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» при поддержке Белорусского Общества Красного Креста, Министерства труда и социальной Защиты Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь.