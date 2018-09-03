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Все о здоровье на 24 health.by: нет запретных тем

04.09.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Это первый портал, нацеленный не только на медицину или медицинский туризм, но и на все категории население (от 18 до 60+) с самыми разными потребностями. На ресурс можно зайти по ссылке www.24health.by. Там нет запретных тем, но будут все ответы на вопросы о главном – о здоровье.

Все о здоровье на 24 health.by: нет запретных тем

На портале 7 разделов. И множество возможностей: соцсети, видеоролики о правилах оказания первой помощи, личный кабинет, «карта здоровья» с полезными адресами... Статьи только уникальные, никаких рерайтов. Можно оставить заявку на интересующую тему – ее обязательно осветят. Запущено специальное мобильное приложение. Гордость сайта – версия на белорусском языке. Если дело пойдет, разработчики подумают и об английском варианте.

По материалам СБ: Беларусь сегодня.

 

 
 
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