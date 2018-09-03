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"Это ритуальные действия". Начальник медслужбы Печей о связанных ботинках и майке на голове Коржича
04.09.2018 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Минский областной суд допрашивает свидетелей по громкому уголовному делу о смерти рядового в Печах. После
Александр Коржич, напомним, пропал 26 сентября после выписки из медроты, и за семь дней никто за это время не поднял вопрос о том, где находится солдат.
— Были грубо нарушены требования. Должна быть сверка личного состава между командиром роты и начальником штаба, — говорит в суде Николай Коршунов. — Фактически Коржич убыл самостоятельно (из медроты солдата привели в медпункт, где его должны были забрать в казарму, однако он исчез — Прим. TUT.BY).
— Кто должен был контролировать его убытие? — интересуется прокурор.
— Тогда это не было определено, — рассказывает Николай Коршунов. — Есть маленькая, но немаловажная деталь — в это время мы проводили ремонт медпункта. По стечению обстоятельств 26 сентября основной вход медпункта был закрыт и был открыт резервный, а там ограниченная обзорность.
3 октября Коршунов прибыл на место ЧП и осматривал подвал медроты, где нашли тело Коржича. По мнению медика, рядовой выбрал самое труднодоступное место, чтобы свести счеты с жизнью.
— У меня не возникло сомнений, что это (самоубийство — Прим. TUT.BY) сделано самостоятельно. В этом я убедился как свидетель, осматривая место преступления, — добавляет Коршунов.
Он не заметил в подвале никаких следов борьбы. Ноги солдата были связаны шнурками, но не сильно, на голове — майка. В этом Николай Коршунов не увидел ничего странного.
— Связанные ноги и майка на голове, по вашему мнению, что это значит? — спрашивает гособвинитель.
— Это ритуальные действия и это определенная степень инфантильности в совокупности с желанием справедливости. Это был своеобразный крик о помощи, — говорит Коршунов.
Напомним, тело Александра Коржича с майкой на голове и с ботинками, связанными шнурками, было найдено
На скамье подсудимых
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