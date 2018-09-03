Билборд с Некляевым в вышиванке в центре Минска провисел всего несколько часов

Сегодня в центре Минска появились билборды с поэтом и оппозиционером Владимиром Некляевым и белорусским телеведущим и путешественником Юрием Жигамонтом. Однако через несколько часов баннеры сняли. По какой причине — неизвестно.



Фото: Татьяна Короткевич / Facebook

На билбордах Некляев и Жигамонт в вышиванке рекламируют акцию #добрыясловы магазина Symbal.by.

Около 17.30 основатель магазина Symbal.by Павел Белоус сообщил, что баннер с Некляевым провисел несколько часов и его сняли, а вместе с ним — и баннер с Жигамонтом.

«Вярнулі назад ранейшыя нашыя банеры, якія там былі. Нас не папярэдзілі. Пазваніў у рэкламную кампанію, з якой у нас дамова, кажуць што звярнуліся з высокіх органаў і загадалі зняць. Сітуацыя канешне не прыемная, будзем чакаць падрабязнасцяў», — написал Белоус в Facebook.



Фото: symbal.by

На 5 сентября было запланировано появление билбордов с Лявоном Вольским и Мелитиной Станютой. В планах — и рекламные плакаты с Зеноном Позняком.

Идея этого проекта — не только в рекламе магазина, но и в популяризации белорусского языка, объяснял ранее Белоус.

— Ідзеш ты тут такі сумны, а цябе сустракае Уладзімір Някляеў і кажа табе: «Так добра, калі ты ўсміхаешся». Альбо бачыш Меліціну Станюту, якая з плаката кажа табе: «Твае шчочкі створаны для пацалункаў».

По словам Павла Белоуса, трудностей при согласовании билбордов для размещения на столичных улицах не возникало.