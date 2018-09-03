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Верхнедвинские специалисты победили в областном конкурсе профмастерства

04.09.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Значение профессии техника по искусственному осеменению сложно переоценить. От того, насколько профессионально и ответственно он сделает свою работу, будет зависеть, сколько мяса и молока получит хозяйство.

Верхнедвинские специалисты победили в областном конкурсе профмастерстваВерхнедвинские специалисты победили в областном конкурсе профмастерства

На базе РУП «Витебское племпредприятие» состоялся областной конкурс мастерства работников по искусственному осеменению животных.
Конкурс проходит в 27-й раз, и выявляет самых опытных и достойных работников отрасли. Наш район представляли Светлана Кузнецова и Светлана Стратеева.
Средний показатель по области – 71 теленок на 100 коров. В КУПСХП «Освейский», где трудится Светлана Кузнецова, выход телят на сто голов – 101%. Получив специальность техника по племделу в Лужеснянском техникуме, Светлана Викторовна вернулась в хозяйство и вот уже 20 лет добросовестно трудится здесь.
Нагрузка большая, но оператор находит время на личное подсобное хозяйство. Сын Игорь решил заняться фермерством, оформил необходимые документы, закупает технику. На попечении начинающего фермера – 8 коров. Но это пока. Уже в следующем году стадо расширится не без помощи Светланы Викторовны, которая и без того во всем помогает молодежи, делится опытом.
— За время работы участвую в областном конкурсе второй раз и занимаю призовое место. За первую победу получила стиральную машину-автомат. Не раз побеждала на районном конкурсе профмастерства.
Приятно, что работа оператора по искусственному осеменению престижна и высоко ценится. Ведь от этого зависит рентабельность работы сельского хозяйства.
У оператора по искусственному осеменению свиней Светланы Стратеевой из ОАО «Шайтерово» опыт уже есть – в позапрошлом году она заняла второе место на конкурсе.
Светлана Михайловна – ученица Елены Станкевич, которая в прошлом году победила в таких же соревнованиях, и заслуженного работника сельхозпредприятия Людмилы Магер. Её результат на свинокомплексе хозяйства – 85% оплодотворяемости. Светлана не останавливается на достигнутом. Постоянно повышает профмастерство на различных курсах переподготовки кадров, семинарах.
— Работа по воспроизводству достаточно тяжелая, с высокими требованиями и ненормированным рабочим днем, — говорят участницы. — Кроме того, нужно иметь большой багаж знаний, быть в курсе стремительно развивающихся технологий.
В итоге Светлана Кузнецова и Светлана Стратеева заняли вторые места. Они награждены дипломами и ценными призами, в числе которые – смартфоны.
Ксения КОВАЛЁНОК.

 
 
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