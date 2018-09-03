В Вороновском районе замещающая семья «удочерила» бабушку





Свое счастье намолила, считает Леокадия Юзефовна Князевич. Пожилая женщина недавно обрела семью, а заодно и кров в доме супругов Ивана и Ирины Пецкелюн из д. Стасино.

— Нарадзілася яшчэ за польскім часам. Тата памёр рана, пяць год толькі пражылі з мамачкай. Жаночая доля мамы была цяжкай. Як яна, бедная, нас змагла і ў вайну зберагчы, і затым на ногі падняць, нават і не ведаю, — начала с воспоминаний наше знакомство Леокадия Юзефовна. — Вельмі добра памятаю, як мяне малую, 12 год толькі было, не бралі на работы ў калгас — бяднота была, а есці, ведаеце, хацелася. Зараз магу не ўспомніць, што ўчора было, а тыя часы яскрава заселі ў памяці. Добра жыла з мужам, дзяцей, на жаль, у нас не было. Хата яго бацькоў была воддаль ад Дайнавы, і калі не стала яго маці, самога мужа, засталася адна адной. Добра, што сацыяльны работнік Волечка апекавалася. Жыллё стала развальвацца, а згаджацца на пераезд у Бастуны (в отделение круглосуточного проживания для пожилых и инвалидов — прим. авт.) мне не хацелася. Па дамове перасялілася ў хату знаёмай, у самой вёсцы. Некалькі год пражыла там. Але зрок пагоршыўся, ногі не слухаюць — бачу, што кожную хвіліну за мной, як за дзіцём, трэба глядзець. Заставалася толькі маліцца. Вось і намаліла сабе шчасце, — как-то умиротворенно прозвучала последняя фраза из монолога женщины.

— Бабушка, теперь будем жить — не тужить, — приобняв свою подопечную, сказала Ирина Андреевна. А домочадцы, не раз слышавшие от нее истории из жизни, тут же стали переводить разговор на другую тему — уж очень она расстраивается, всегда плачет. Никогда б не подумала, что мальчишки-подростки так трепетно могут относиться к, казалось бы, чужому человеку.

— Ой, Іван і мае ўнучкі, — хлопцы добрыя, — хвалит парней Леокадия Юзефовна. — Не паспелі прачнуцца, ужо бягуць: “Можа, паесці, бабуля, хочаш?”

На каникулах, пока родители на работе, они должны были ухаживать за женщиной. С задачей справлялись на отлично. С началом учебного года обязанности будут распределяться по-другому: с учетом нового члена семьи.

— Справимся, — уверяет хозяйка дома. — Леокадия Юзефовна уже привыкла к новой обстановке, свою комнату изучила, все необходимое находится под рукой. Радио починили, — добавляет с улыбкой.

— Так-так, я без радыё не магу. А як жа навіны даведацца? Што ў Беларусі адбываецца, у раёне? Дык і пра замяшчальную сям’ю я таксама адтуль пачула. Волечка (социальный работник — прим. авт.) дапамагла звязацца з сацыяльнай службай. Добра мне зараз, спакойна.

Утверждено законом

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2017 года №864 утверждено положение о новой форме социального обслуживания пожилых людей — замещающей семье.

Для кого создается замещающая семья?

Для совершеннолетних нетрудоспособных граждан — неработающих инвалидов I или II группы, неработающих граждан, достигших 70-летнего возраста, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, не имеющих несовершеннолетних и совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях; за которыми не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; не заключивших договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением. Тем семьям, которые примут к себе одиноких, инвалидов I и II групп, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, решением райисполкома будет назначено ежемесячное вознаграждение в размерее 100% наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты за два последних квартала.

Кто может стать замещающей семьей?

Человек, оказывающий такие услуги, не должен быть родственником пожилого человека. Претендетом может стать дееспособный гражданин от 18 до 65 лет. Он должен постоянно проживать на территории Беларуси, не являться инвалидом I или II группы и лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина. Приветствуется помощник, имеющий постоянное место работы.

Обязательные условия на договорной основе

Нетрудоспособному гражданину должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой комнате. Совершеннолетний нетрудоспособный гражданин не может передавать в бюджет замещающей семьи более 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений. Срок оказания социальных услуг не должен быть менее 6 месяцев. Замещающая семья дает возможность тем, кто готов взять на себя заботу о пожилых людях, жить вместе со своим подопечным. При этом их отношения не должны затрагивать имущественные вопросы.

Заключается договор между тремя сторонами: райисполкомом, одиноким нетрудоспособным гражданином, за которым необходим уход, и человеком, готовым взять на себя уход за ним. В договоре прописываются место проживания пожилого человека, а также условия, при которых договор может быть расторгнут. Такой пункт предусмотрен для того, чтобы исключить негативные явления в жизни пожилого человека. Если вдруг принявшая его семья начнет вести асоциальный образ жизни, такой договор может быть расторгнут, чтобы не подвергать жизнь человека опасности.

Желающие создать замещающую семью либо обрести ее за дополнительной информацией могут обратиться в Территориальный центр социального обслуживания населения по телефонам: 3-04-13, 3-02-11, 3-02-16.

Галина ШЛЕМПО.

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