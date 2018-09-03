Круглые поля, "лунные кратеры" и гейзеры. Головокружительные виды Америки от пилотов кругосветки
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Белорусские пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже почти неделю находятся в Америке. За это время они успели перелететь с Аляски в Сиэтл, провести техобслуживание своей «Цессны», полетать над несколькими штатами, центром ядерных исследований США и побывать в Йеллоустоуне. Пилоты поделились с TUT.BY фотографиями с головокружительными видами, которые встречались им на пути.
Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY
. О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах «Кругосветка» , в Facebook . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки Instagram . letim.by Над берегами Канады
Где-то над берегами Канады по пути из Аляски в Сиэтл. «Саша сказал, что слева через 400 миль Тихий океан, а сейчас мы пролетаем над его бассейном. Вскоре мы встретили огромное количество китов — это было невероятным зрелищем», — пишет пилот Андрей Борисевич За экскурсию к китам с туристов берут около 300 $, если виды редкие — прайс вырастает до 800 $ «Я больше люблю горы, снег и ледники. Причем исключительно на расстоянии, чтобы только смотреть, — пишет в дневнике пилот Андрей Борисевич. — А Саша, как оказалось, больше любит водные поверхности: озера, каньоны и фьорды» Необычный рельеф: круговые поля и «волнистое»
Частый пейзаж — поля с круговой системой полива. «Круги, круги до самого горизонта», — пишут пилоты. Такие поля встречались белорусам и под Сиэтлом, и в штате Айдахо (именно там сделан этот снимок) Как устроен полив на таком поле? В центре круга вырывают колодец, устанавливают трубу с отверстиями. Труба движется благодаря давлению воды по радиусу круга и увлажняет почву. Необычный рельеф в штате Вашингтон «Лунные кратеры» и полет над центром ядерных исследований
Лунные кратеры — национальный монумент в штате Айдахо, США. Это обширная территория с хорошо сохранившимися агматическими траппами, которые напоминают кратеры Луны
Долина гейзеров: Йеллоустоун
Здесь и дальше — снимки из национального парка Йеллоустоун в США. Сюда съезжаются со всего мира, чтобы посмотреть долины гейзеров Один из геотермальных источников в национальном парке Йеллоустоун
Маршрут белорусских пилотов. Глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон. Нажав на красные точки, можно увидеть всплывающие ссылки — на опубликованные материалы TUT.BY об этой точке пути вокруг света.
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Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже почти неделю находятся в Америке. За это время они успели перелететь с Аляски в Сиэтл, провести техобслуживание...
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