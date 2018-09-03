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Круглые поля, "лунные кратеры" и гейзеры. Головокружительные виды Америки от пилотов кругосветки

04.09.2018 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже почти неделю находятся в Америке. За это время они успели перелететь с Аляски в Сиэтл, провести техобслуживание своей «Цессны», полетать над несколькими штатами, центром ядерных исследований США и побывать в Йеллоустоуне. Пилоты поделились с TUT.BY фотографиями с головокружительными видами, которые встречались им на пути.

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка». О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах Facebook, в Instagram. За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by.

Над берегами Канады


Где-то над берегами Канады по пути из Аляски в Сиэтл. «Саша сказал, что слева через 400 миль Тихий океан, а сейчас мы пролетаем над его бассейном. Вскоре мы встретили огромное количество китов — это было невероятным зрелищем», — пишет пилот Андрей Борисевич





За экскурсию к китам с туристов берут около 300 $, если виды редкие — прайс вырастает до 800 $




«Я больше люблю горы, снег и ледники. Причем исключительно на расстоянии, чтобы только смотреть, — пишет в дневнике пилот Андрей Борисевич. — А Саша, как оказалось, больше любит водные поверхности: озера, каньоны и фьорды»



Необычный рельеф: круговые поля и «волнистое»




Частый пейзаж — поля с круговой системой полива. «Круги, круги до самого горизонта», — пишут пилоты. Такие поля встречались белорусам и под Сиэтлом, и в штате Айдахо (именно там сделан этот снимок)


Как устроен полив на таком поле? В центре круга вырывают колодец, устанавливают трубу с отверстиями. Труба движется благодаря давлению воды по радиусу круга и увлажняет почву.


Необычный рельеф в штате Вашингтон




«Лунные кратеры» и полет над центром ядерных исследований


Лунные кратеры — национальный монумент в штате Айдахо, США. Это обширная территория с хорошо сохранившимися агматическими траппами, которые напоминают кратеры Луны

Долина гейзеров: Йеллоустоун


Здесь и дальше — снимки из национального парка Йеллоустоун в США. Сюда съезжаются со всего мира, чтобы посмотреть долины гейзеров





Один из геотермальных источников в национальном парке Йеллоустоун




Маршрут белорусских пилотов. Глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон. Нажав на красные точки, можно увидеть всплывающие ссылки — на опубликованные материалы TUT.BY об этой точке пути вокруг света.  

 
 
Ссылка на источник 45
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Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич уже почти неделю находятся в Америке. За это время они успели перелететь с Аляски в Сиэтл, провести техобслуживание...
 
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