ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гимназистка, лицеистка, медалистка, студентка

04.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Гимназистка, лицеистка, медалистка, студентка

Специальной задачи отслеживать путь героев наших публикаций мы себе в редакции не ставим, но при случае всегда интересуемся, как у них дела и какие новые достижения. Об успехах гимназистки Полины Олейниковой мы писали несколько раз. В 2016 году девятиклассница Полина на республиканской олимпиаде по русскому языку и литературе получила диплом 3-й степени, что дало ей возможность поступить без экзаменов в Лицей БГУ на филологический профиль. И вот недавно из гимназии, с которой девушка поддерживает постоянную связь, пришла добрая весть: Полина Олейникова успешно, с золотой медалью, окончила Лицей, и теперь она студентка Белорусского государственного университета, в ближайшие несколько лет будет изучать восточную филологию.

«Я искренне рада за свою ученицу, я всегда знала, что это человечек со стержнем внутри, целеустремленный и настойчивый, это такая умничка!» — сказала нам учительница русского языка и литературы гимназии Жанна Кудреева, когда мы спросили у нее о Полине.

А что же сама наша героиня? Чем она жила эти два года, как девочка из провинциального Глуска сумела окончить с золотой медалью главный лицей страны и почему выбрала столь экзотическую специальность? Об этом мы спросили уже у самой Полины.

«Когда я ехала в Минск, боялась, что будет сложно привыкнуть к новому окружению, быту и нагрузкам. Но потом оказалось, что переживала зря. Я с самого начала решила серьезно заниматься учебой и участвовать в культурных мероприятиях, и это здорово помогло мне построить хорошие отношения с учителями и найти новых друзей. Конечно, сложности, как и у всех, были, но меня всегда поддерживали родители, и адаптация, можно сказать, прошла почти безболезненно, — рассказала Полина. — Что касается вопроса о провинции… В Лицее мне повезло попасть в  доброжелательную атмосферу, быть среди умных людей, для которых совершенно неважно, где ты родился и откуда ты приехал, — главное, чтобы общение с человеком приносило удовольствие и новый интересный опыт. Все в первую очередь видят в тебе личность со своими способностями, увлечениями и взглядами, и это приятно. Вообще, в Лицей каждый год поступают подростки из самых разных уголков Беларуси и даже из других стран, и поэтому, наверное, почти никаких различий не чувствуется. Наоборот, даже идет своего рода культурный обмен: например, в мои первые месяцы в Минске новые друзья знакомили меня с городом, а потом летом сами приезжали ко мне, и я показывала им Глуск».

Призовое место на республиканской олимпиаде по русскому языку — это серьезная заявка. Но вот с точными науками, призналась Полина, ей и в школе было не всегда просто справляться, и во время учебы в Лицее некоторые трудности, связанные с изучением физики и математики, ее не обошли. Но учителя непрофильных предметов всегда старались идти навстречу и помогать, вплоть до того, что применяли нестандартные, более «филологические» подходы к объяснениям. Это вместе с целеустремленностью и серьезным подходом к делу, которые изначально заложены в характере нашей землячки, дали себя знать: Лицей в результате она окончила с золотой медалью. «Получив медаль, я осознала, что на самом деле она не требовала каких-то сверхусилий: нужно просто ответственно относиться ко всем предметам и держать знания и оценки на уровне. Это несложно, но, чтобы стать золотым медалистом, нужно проявить настойчивость и терпение. Задаться целью и довести дело до конца», — говорит Полина.

Всё это время бывшая гимназистка не прекращала общение со своей учительницей Жанной Ивановной, делилась с ней успехами и переживаниями. «Я невероятно благодарна Жанне Ивановне, что эти два года она, можно сказать, прожила вместе со мной, всегда помогала советами как в повседневных мелочах, так и в более глобальных проблемах. Например, именно после разговора с ней я окончательно определилась, на какой факультет университета стоит подать документы», — рассказывает Полина.

Она поступила на филфак БГУ, специальность «восточная филология». Свой выбор объясняет тем, что культура Востока становится всё ближе к нам, мир перестраивается таким образом, что знание китайского языка становится не экзотикой, а необходимостью (например, во многих минских гимназиях его уже несколько лет изучают как основной иностранный язык), и ей не хочется оставаться в стороне. При этом девушка отмечает, что ее больше привлекают даже не престиж и востребованность специалистов, занимающихся восточной филологией, а сама идея погружения в совершенно другую, непривычную систему языка, мышления, культуры. «Редьярд Киплинг писал: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». А мне кажется, что, если побывать на обеих сторонах баррикад и взять от каждой культуры лучшее, можно найти гармонию. Может, это пока сложно применить в глобальном смысле, цивилизациям нелегко найти баланс, но я хочу попытаться соединить их хотя бы в своей голове», — объясняет Полина. Кстати, выбери она русскую или белорусскую филологию — то со своей золотой медалью могла бы поступать вне конкурса. Но Полина не искала легкого пути, а решила пойти пусть более сложным, но именно тем, который приведет ее к цели.

Уверена, что и в университете у Полины Олейниковой всё получится. Более того, уже сейчас она намечает планы, чем займется в свободное от лекций и семинаров время. Например, в 11-м классе Полина участвовала в интеллектуальных играх, в частности, спортивном «Что? Где? Когда?». Это аналог телеверсии одноименной игры, правила те же, только проводятся очные турниры и чемпионаты, а команды соревнуются не со знатоками, а между собой. Лучшие команды по итогам сезона в августе едут в республиканский лагерь Белорусской лиги интеллектуальных команд. Там они соревнуются в разных видах интеллектуальных игр, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях и просто отдыхают. Команда, участницей которой была Полина Олейникова, в этом году неплохо выступала на турнирах и тоже получила такую возможность.  Дни, проведенные в лагере, принесли Полине много впечатлений и знакомств и вдохновили не забрасывать интеллектуальное движение, поэтому с нового учебного года она планирует играть уже в студенческой лиге. Удачи ей и ни пуха ни пера!

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из архива редакции

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальной задачи отслеживать путь героев наших публикаций мы себе в редакции не ставим, но при случае всегда интересуемся, как у них дела и какие новые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 500 школьников впервые в этом году сели за парты в Осиповичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика