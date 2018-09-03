Гимназистка, лицеистка, медалистка, студентка

Специальной задачи отслеживать путь героев наших публикаций мы себе в редакции не ставим, но при случае всегда интересуемся, как у них дела и какие новые достижения. Об успехах гимназистки Полины Олейниковой мы писали несколько раз. В 2016 году девятиклассница Полина на республиканской олимпиаде по русскому языку и литературе получила диплом 3-й степени, что дало ей возможность поступить без экзаменов в Лицей БГУ на филологический профиль. И вот недавно из гимназии, с которой девушка поддерживает постоянную связь, пришла добрая весть: Полина Олейникова успешно, с золотой медалью, окончила Лицей, и теперь она студентка Белорусского государственного университета, в ближайшие несколько лет будет изучать восточную филологию.

«Я искренне рада за свою ученицу, я всегда знала, что это человечек со стержнем внутри, целеустремленный и настойчивый, это такая умничка!» — сказала нам учительница русского языка и литературы гимназии Жанна Кудреева, когда мы спросили у нее о Полине.

А что же сама наша героиня? Чем она жила эти два года, как девочка из провинциального Глуска сумела окончить с золотой медалью главный лицей страны и почему выбрала столь экзотическую специальность? Об этом мы спросили уже у самой Полины.

«Когда я ехала в Минск, боялась, что будет сложно привыкнуть к новому окружению, быту и нагрузкам. Но потом оказалось, что переживала зря. Я с самого начала решила серьезно заниматься учебой и участвовать в культурных мероприятиях, и это здорово помогло мне построить хорошие отношения с учителями и найти новых друзей. Конечно, сложности, как и у всех, были, но меня всегда поддерживали родители, и адаптация, можно сказать, прошла почти безболезненно, — рассказала Полина. — Что касается вопроса о провинции… В Лицее мне повезло попасть в доброжелательную атмосферу, быть среди умных людей, для которых совершенно неважно, где ты родился и откуда ты приехал, — главное, чтобы общение с человеком приносило удовольствие и новый интересный опыт. Все в первую очередь видят в тебе личность со своими способностями, увлечениями и взглядами, и это приятно. Вообще, в Лицей каждый год поступают подростки из самых разных уголков Беларуси и даже из других стран, и поэтому, наверное, почти никаких различий не чувствуется. Наоборот, даже идет своего рода культурный обмен: например, в мои первые месяцы в Минске новые друзья знакомили меня с городом, а потом летом сами приезжали ко мне, и я показывала им Глуск».

Призовое место на республиканской олимпиаде по русскому языку — это серьезная заявка. Но вот с точными науками, призналась Полина, ей и в школе было не всегда просто справляться, и во время учебы в Лицее некоторые трудности, связанные с изучением физики и математики, ее не обошли. Но учителя непрофильных предметов всегда старались идти навстречу и помогать, вплоть до того, что применяли нестандартные, более «филологические» подходы к объяснениям. Это вместе с целеустремленностью и серьезным подходом к делу, которые изначально заложены в характере нашей землячки, дали себя знать: Лицей в результате она окончила с золотой медалью. «Получив медаль, я осознала, что на самом деле она не требовала каких-то сверхусилий: нужно просто ответственно относиться ко всем предметам и держать знания и оценки на уровне. Это несложно, но, чтобы стать золотым медалистом, нужно проявить настойчивость и терпение. Задаться целью и довести дело до конца», — говорит Полина.

Всё это время бывшая гимназистка не прекращала общение со своей учительницей Жанной Ивановной, делилась с ней успехами и переживаниями. «Я невероятно благодарна Жанне Ивановне, что эти два года она, можно сказать, прожила вместе со мной, всегда помогала советами как в повседневных мелочах, так и в более глобальных проблемах. Например, именно после разговора с ней я окончательно определилась, на какой факультет университета стоит подать документы», — рассказывает Полина.

Она поступила на филфак БГУ, специальность «восточная филология». Свой выбор объясняет тем, что культура Востока становится всё ближе к нам, мир перестраивается таким образом, что знание китайского языка становится не экзотикой, а необходимостью (например, во многих минских гимназиях его уже несколько лет изучают как основной иностранный язык), и ей не хочется оставаться в стороне. При этом девушка отмечает, что ее больше привлекают даже не престиж и востребованность специалистов, занимающихся восточной филологией, а сама идея погружения в совершенно другую, непривычную систему языка, мышления, культуры. «Редьярд Киплинг писал: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». А мне кажется, что, если побывать на обеих сторонах баррикад и взять от каждой культуры лучшее, можно найти гармонию. Может, это пока сложно применить в глобальном смысле, цивилизациям нелегко найти баланс, но я хочу попытаться соединить их хотя бы в своей голове», — объясняет Полина. Кстати, выбери она русскую или белорусскую филологию — то со своей золотой медалью могла бы поступать вне конкурса. Но Полина не искала легкого пути, а решила пойти пусть более сложным, но именно тем, который приведет ее к цели.

Уверена, что и в университете у Полины Олейниковой всё получится. Более того, уже сейчас она намечает планы, чем займется в свободное от лекций и семинаров время. Например, в 11-м классе Полина участвовала в интеллектуальных играх, в частности, спортивном «Что? Где? Когда?». Это аналог телеверсии одноименной игры, правила те же, только проводятся очные турниры и чемпионаты, а команды соревнуются не со знатоками, а между собой. Лучшие команды по итогам сезона в августе едут в республиканский лагерь Белорусской лиги интеллектуальных команд. Там они соревнуются в разных видах интеллектуальных игр, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях и просто отдыхают. Команда, участницей которой была Полина Олейникова, в этом году неплохо выступала на турнирах и тоже получила такую возможность. Дни, проведенные в лагере, принесли Полине много впечатлений и знакомств и вдохновили не забрасывать интеллектуальное движение, поэтому с нового учебного года она планирует играть уже в студенческой лиге. Удачи ей и ни пуха ни пера!

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из архива редакции