В Мингорисполкоме рассказали, куда будут перенесены заводы и что построят на их месте

Вопрос о выносе Минского мотовелозавода за черту города еще не решен, сообщила на пресс-конференции в столице 4 сентября заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей.

По ее словам, проект детального планирования этой территории приостановлен. «В этом году, надеюсь, будет начато дальнейшее проектирование и определено, что на этой территории будет находиться. Пока по генеральному плану города Минска это производственная зона. Изменение ее назначения в любом случае будет рассмотрено только в следующем генплане города Минска, не ранее», — сообщила Верамей.

Первоначально по генплану был предусмотрен вынос 13 производственных объектов до 2020 года, отметила она.

— Типография по проспекту Дзержинского уже перенесена в населенный пункт Атолино, на участок уже разработан градостроительный паспорт. Производство станкостроительного завода им. Кирова перенесено на улицу Долгобродскую, на площадку завода автоматических линий им. Машерова. На освобожденном участке предполагается построить многоквартирный жилой комплекс. Производство филиала «Птицефабрика им. Крупской» ОАО «1-я Минская птицефабрика» вынесено. Проведен аукцион, определен заказчик по реализации проекта строительства на освободившемся участке многофункционального комплекса с жилыми домами. На месте аэропорта Минск-1 и Минского авиаремонтного завода построят комплекс «Минск-Мир», а новый ангар авиаремонтного завода заработал в Национальном аэропорту Минск. Филиал «Минскоблгаз» тоже вынесен на новую площадку, а на его месте Минский домостроительный комбинат проектирует жилой квартал. В Слуцком районе Минской области завершается строительство нового производства ОАО «Дрожжевой комбинат». Предприятие «Минск Кристалл» строит завод в промзоне «Колядичи-2», — сказала Верамей.

Пока не вынесены из города производственное республиканское унитарное предприятие «Будтэх» и Минский станкостроительный завод (ПРУП «МЗОР»).

В соответствующий список также включены: Минское обувное ОАО «Луч», ОАО «Галантэя», ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод», ОАО «Сукно», ОАО «Белорусские обои», ОАО «Минскмебель», РУП «Издательство «Белорусский Дом печати», ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», Минское РПУ, ГПО «Белтопгаз», ОАО «Минскпроектмебель».

По информации представителей Мингорисполкома, началась расконсервация многофункционального комплекса «Газпром центр», который начал строиться в 2015 году на месте автовокзала «Московский» и был законсервирован в 2017 году. По словам первого заместителя главы комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрия Кочерго, инвестор планирует возобновить стройку в четвертом квартале этого года и завершить ее до 2020 года.

На Октябрьской площади у Дворца профсоюзов до конца 2020 года планируется построить многофункциональный комплекс «БК Капитал Центр». На месте выставочного центра «Белэкспо» намечено в декабре 2018 года — первом квартале 2019 года начать строительство гостиничного комплекса. Кроме того, рассматривается вопрос размещения снесенного выставочного комплекса. «Определяется, какой он должен быть по площади, какие объекты войдут в его состав, чтобы это было экономически рентабельно и нужно городу», — отметила Верамей.