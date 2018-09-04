ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома во всех населенных пунктах

04.09.2018 20:49 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ № 357 "О пустующих и ветхих домах", направленный на "совершенствование работы по сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах", сообщила пресс-служба президента.

Указом предусматривается распространение существующего в сельской местности механизма работы с пустующими и ветхими домами на территорию всех населенных пунктов. При этом действующий указ от 23 февраля 2012 года. № 100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" признается утратившим силу.

Обязанности по ведению реестров пустующих и ветхих домов, а также по размещению сведений из этих реестров на своих официальных сайтах в интернете возлагаются на районные, городские (городов областного подчинения) исполкомы, местные администрации районов в Минске.

Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80%), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке, что "позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов".

Отчуждение пустующих и ветхих домов в областных центрах и иных населенных пунктах, определенных облисполкомами, будет осуществляться исключительно по результатам аукционов. Кроме того, аукционы будут проводиться при поступлении заявок от нескольких претендентов на приобретение дома.

Предусматривается возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет, что будет способствовать сокращению расходов местных органов власти.

Регламентируются механизмы работы с движимым имуществом, расположенным в пустующих и ветхих домах, а также порядок отчуждения и последующей государственной регистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых отсутствуют правоудостоверяющие документы.

"В указе учтены поручения президента, а также предложения руководителей государственных органов, озвученные на совещании у главы государства по проекту новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь и вопросам совершенствования законодательства по сокращению количества пустующих и ветхих домов", — отмечается в релизе.

"Для повышения эффективности и оперативности работы с пустующими и ветхими домами на местах" областным и Минскому городскому исполкомам предоставляется право определять порядок такой работы на соответствующих территориях (в части, не урегулированной указом).

В документе закреплено, что подаваемое в местный исполнительный и распорядительный орган заявление собственника пустующего дома о намерении использовать этот дом должно содержать обязательство выполнять установленные законодательством мероприятия по охране и использованию земель.

"В целом указ будет способствовать реализации мероприятий по наведению образцового порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, запланированных в рамках проведения в Республике Беларусь 2018—2020 годов под знаком Года малой родины", — утверждается в комментарии.

5 сентября Национальный пресс-центр организует внеплановую конференцию на тему указа.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ № 357 "О пустующих и ветхих домах", направленный на "совершенствование работы по сокращению...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 500 школьников впервые в этом году сели за парты в Осиповичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика