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В Витебске будет еще один торговый центр. На этот раз - на Терешковой
05.09.2018 08:13 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске растет количество торговых центров. Очередной планируют открыть на улице Терешковой, 14а — в здании бывшего магазина «Витебские продукты» № 34. Сейчас здесь ремонт.
По словам строителей, торговый центр должен открыться до конца 2018 года.
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В Витебске растет количество торговых центров. Очередной планируют открыть на улице Терешковой, 14а - в здании бывшего магазина "Витебские продукты" № 34. Сейчас тут...
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