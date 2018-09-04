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Дома без аукциона, жизнь под подъездом, кино, тайфун и два миллиона евро - все за вчера
05.09.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Давайте начнем день с красоты:
Так, а что ТУТ происходит? К нам в октябре приедет Путин — на Форум регионов в Могилев.
А пока Александр Лукашенко
А вот производителям курятины бояться и дрожать не стоит. Если они еще несколько месяцев будут
С другой стороны, можно купить заброшенный дом в деревне и разводить там кур самостоятельно (правда, мы не уверены, что мясо выйдет дешевле и что жить за городом —
А мы тем временем продолжаем следить за громким уголовным процессом по делу солдата Коржича. Вчера в суде допросили бывшего начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра полковника Константина Чернецкого: его после гибели Саши президент снял с должности. Говорит,
На Японию обрушился мощнейший за 25 лет тайфун: стихия переворачивает грузовики и рушит здания, затоплен местный аэропорт, отменены более 600 авиарейсов по всей стране. Власти Японии предупредили о возможной эвакуации более чем миллиона человек. Что там творится —
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вот у нас чудесная семейная история династии педагогов с 300-летним стажем. Ой, говорят, у них что ни праздник — так «вечный педсовет». Эти учителя точно знают,
А после школы нужно бежать в кино. Недавно главный идеолог столицы был назначен директором «Киновидеопроката» — и нам стало интересно, как он будет развивать наши кинотеатры: долго ли еще будут показывать «Хрусталь» и не пропадет ли из них попкорн. А что вы смеетесь,
Пообщались с Любой Черкашиной — экс-гимнасткой, а ныне тренером национальной команды — о том, как родить ребенка и продолжать тренироваться, всю жизнь себя во всем ограничивать — а потом есть сгущенку ложками. В общем,
А вот еще трогательный текст о детях. Оказывается, каждый год в нашей стране усыновляют около пятисот детей — и вот здесь мамы-усыновители рассказали нам,
Представляете, как обидно было немецкому полицейскому лишиться надежды на два миллиона евро из-за того… что он не знал, кто босс «Динамо Брест»! О разочаровании в студии немецкого телешоу «Кто хочет стать миллионером?» читайте здесь.
А еще — помните историю минчанина, который 30 лет получал пенсию умершей мамы? Елена Иосифовна Глебко считалась старейшей жительницей Минска — ей должно было в этом году исполниться 114 лет. Но весной 2018 года
Кстати. Уже в субботу Лиду ждет нашествие любителей фестивального движения: там пройдет Lidbeer —
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Доброе утро! Давайте начнем день с красоты: смотрите, какие головокружительные виды Америки от наших пилотов кругосветки!
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