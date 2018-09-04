Дома без аукциона, жизнь под подъездом, кино, тайфун и два миллиона евро - все за вчера

Доброе утро!

Давайте начнем день с красоты: смотрите , какие головокружительные виды Америки от наших пилотов кругосветки !





Так, а что ТУТ происходит? К нам в октябре приедет Путин — на Форум регионов в Могилев. Теперь уже точно . Но и до того наши президенты планируют еще раз встретиться.

А пока Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. «Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного Господом Богом. И от этого никуда не денешься», — сказал президент. — «И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует».

А вот производителям курятины бояться и дрожать не стоит. Если они еще несколько месяцев будут так же поднимать цены на мясо птицы , то точно озолотятся (ну или мы перестанем его есть)!

С другой стороны, можно купить заброшенный дом в деревне и разводить там кур самостоятельно (правда, мы не уверены, что мясо выйдет дешевле и что жить за городом — полезнее для здоровья ). Теперь такие домишки будут продавать без аукционов . Может, это выход для выселенной из съемной квартиры в Минске женщины, которая четыре дня жила под подъездом на мешках с вещами ?.. Да и товарищам украинцам хватить уезжать в поисках лучшей доли в Польшу — добро пожаловать к нам! Вон казахам, например, в Беларуси очень нравится .





А мы тем временем продолжаем следить за громким уголовным процессом по делу солдата Коржича. Вчера в суде допросили бывшего начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра полковника Константина Чернецкого: его после гибели Саши президент снял с должности. Говорит, о дедовщине и поборах в Печах ничего не знал : к нему с жалобами никто не обращался. Еще слушали замначальника медслужбы: говорит, у него нет сомнений, что это самоубийство , «в этом я убедился как свидетель, осматривая место преступления».

На Японию обрушился мощнейший за 25 лет тайфун: стихия переворачивает грузовики и рушит здания, затоплен местный аэропорт, отменены более 600 авиарейсов по всей стране. Власти Японии предупредили о возможной эвакуации более чем миллиона человек. Что там творится — смотрите в нашем видео .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас чудесная семейная история династии педагогов с 300-летним стажем. Ой, говорят, у них что ни праздник — так «вечный педсовет». Эти учителя точно знают, что делать, чтобы ребенок бежал в школу !

А после школы нужно бежать в кино. Недавно главный идеолог столицы был назначен директором «Киновидеопроката» — и нам стало интересно, как он будет развивать наши кинотеатры: долго ли еще будут показывать «Хрусталь» и не пропадет ли из них попкорн. А что вы смеетесь, знаете, какова его доля в доходах ?..

Пообщались с Любой Черкашиной — экс-гимнасткой, а ныне тренером национальной команды — о том, как родить ребенка и продолжать тренироваться, всю жизнь себя во всем ограничивать — а потом есть сгущенку ложками. В общем, все о нем да о нем — ЗОЖе родимом .

А вот еще трогательный текст о детях. Оказывается, каждый год в нашей стране усыновляют около пятисот детей — и вот здесь мамы-усыновители рассказали нам, как чужие дети становятся навсегда родными . «Что будет дальше? Понятия не имею. Семейный шлейф прошлого все равно будет за ним тянуться. Единственное, что я могу, быть рядом, если он захочет». Обязательно прочтите!

Представляете, как обидно было немецкому полицейскому лишиться надежды на два миллиона евро из-за того… что он не знал, кто босс «Динамо Брест»! О разочаровании в студии немецкого телешоу «Кто хочет стать миллионером?» читайте здесь.





А еще — помните историю минчанина, который 30 лет получал пенсию умершей мамы? Елена Иосифовна Глебко считалась старейшей жительницей Минска — ей должно было в этом году исполниться 114 лет. Но весной 2018 года оказалось , что женщины не стало еще в 1988 году. Ее сын Петр скрыл смерть матери и 30 лет получал за нее пенсию по поддельным документам. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за мошенничество — и вот чем оно закончилось . Вот это поворот…

Все новости вторника, 4 сентября

Кстати. Уже в субботу Лиду ждет нашествие любителей фестивального движения: там пройдет Lidbeer — и вот что на нем будет . БелЖД даже пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду , имейте в виду.

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