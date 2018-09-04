"Списал - значит сжульничал". Белорус - об учебе в Литве

Когда заходит речь об учебе за границей, мы обычно думаем об неподъемных ценах на нее. Кажется, это доступно только тем семьям, доход у которых куда выше среднего. Однако учиться в другой стране — не такая уж недостижимая мечта, и, в принципе, может быть по карману многим. Вместе со страховой компанией « Приорлайф » мы узнали, сколько стоит обучение в Литве, можно ли за год подготовиться к поступлению и как относятся к списыванию в Европе.

«Выбирал между Литвой и Ирландией»

― Я проучился в Беларуси четыре семестра и понял, что все же мне не нравятся местная методика и программа, ― признается 21-летний Илья Силицкий.

В 2014 парень поступил в БНТУ, но забрал документы после второго курса, чтобы уехать учиться на робототехника в Вильнюсский технический университет имени Гедимина.



Илья Силицкий, студент Вильнюсского технического университета имени Гедимина.

― Тогда стал подробно узнавать, как можно получить качественное образование за границей. На языковых курсах, где я готовился к TOEFL — тесту на знание английского как иностранного — был консультант по образованию за рубежом. Он помог мне найти подходящий для меня университет и подобрать специальность. Мне нравится программирование и инженерия, так что мы искали что-то, связанное с робототехникой. Было два варианта: Литва и Ирландия, ― объясняет молодой человек. ― Я выбрал первый: Литва и ближе к Беларуси, и в целом ментально мне понятна.

Когда Илья окончательно решил уйти из вуза, в первую очередь надо было подтянуть язык.



Фото из личного архива героя.

― Подтверждения требовало только знание английского, потому что в моем университете на большинстве специальностей ведется обучение на нем. Получил сертификат об окончании курсов летом 2017 и сразу подал документы. Меня зачислили на второй курс, потому как я учился на похожей специальности в Беларуси.

У литовцев нет специальных экзаменов для поступления в вуз, если только речь не о творческих (как музыкант или архитектор) или о специфических (пилот) специальностях. Для поступления достаточно только хороших отметок в аттестате, который, в свою очередь, получают после экзаменов в школе. Для иностранцев такой алгоритм тоже действует. По словам героя, на что действительно обращают внимание, так это на мотивационное письмо — эссе, в котором ты описываешь свои цели и жизненные достижения.

― Когда родители узнали о моем решении, то вообще были в восторге. Они еще после школы хотели, чтобы я уехал учить на запад, ― вспоминает парень.

«Мое образование полностью оправдывает свою цену»

За первый год обучения Илье нужно было внести деньги перед началом семестра, до первого августа. Родители очень торопились, чтобы найти нужную сумму. Но когда парень уже приехал в Вильнюс, то узнал, что спешить не стоило. Оказалось, если объяснить ситуацию, руководство может войти в положение и не будет требовать оплаты строго в срок.

— Мое обучение стоит 3,5 тысячи евро в год. Платить за учебу нужно по семестрам. То есть семье нужно откладывать чуть меньше 300 евро каждый месяц, включая летние. Такая сумма подъемна для нас.





Впрочем, сегодня «откладыванием» можно не ограничиваться: для учебы за границей можно заранее открыть накопительный счет в страховой компании . Так, например, в случае Ильи потребовалось бы к 18-летию иметь 14 тысяч евро (на все четыре года обучения). То есть, если открыть вклад для трехлетнего ребенка и каждый месяц пополнять его примерно на 66 евро, то к выпускному классу вы уже сможете снять нужную для образования сумму. Но специалисты компании «Приорлайф» советуют открыть счет в долларах, так как доход от этой валюты четыре процента, а от евро — всего два.

― Кстати, университет «вернет» часть денег, если хорошо учиться. Еще с прошлого семестра я получаю стипендию в 150 евро, ― рассказывает Илья. ― Ее дают шести лучшим студентам, которых выбирают по результатам учебы: средний балл должен быть от 9. Вообще, образование полностью оправдывает те деньги, которые моя семья платит за него. Здесь сразу видно на что идет оплата: регулярно делают ремонт корпуса, на компьютерах — недешевые лицензионные программы, которые для нас бесплатны. Нет ощущения того, что мои деньги уходят в никуда.



Фото из личного архива героя.

Но все же Илья уверен: перед тем, как ехать на учебу за границей, надо подумать и о других сложностях.

― В первый год студенты-иностранцы должны получить учебную визу, во второй и последующие — временный вид на жительство. Для него нужно предоставить справку о ваших доходах или о доходах спонсоров (чаще всего это родители). Каждый месяц вы должны получать не менее половины литовской «минималки». В 2017 эта сумма составляла 190 евро. С начала этого года уже больше — 200.

Отдельная строка расходов студента — жилье.

― Общежитие для иностранцев, в котором я живу, стоит 110 евро в месяц. Мои одногруппники в целях экономии живут в корпусах для литовцев, там проживание стоит 65 евро, но условия хуже. Подрабатывать во время учебы можно без проблем, потому что в университете делают упор на самоподготовку. Нет этих журналов и «энок» в них, как у нас. Если ты считаешь, что лекции тебе не нужны, а преподаватель скучный, то можно изучить предмет самостоятельно.

«Списал — значит всех обманул»

Илья поначалу не мог привыкнуть, что преподавателям и деканату не нужна никакая справка о болезни, если ты пропустил занятие.





― В первом семестре я заболел и специально поехал в Минск, чтобы получить больничный. Но вообще-то достаточно было подойти к преподавателю, сказать, что ты болел и не мог прийти. То есть даже не нужно идти в деканат! Все строится на доверии, нет отношения «ты пришел учиться и всем должен». Кроме того, я сразу же заметил, насколько плохо литовцы относятся к списыванию. В английском есть слово «cheating», в переводе — жульничать. Мои одногруппники считают именно так: «подсмотрел» в телефон — значит, всех обманул. Преподаватели обязательно проверяют работы на плагиат. Например, в первом семестре ребята из Индии полностью скопировали научный текст, и их отправили переделывать все с нуля.

Илья говорит, что только во время учебы в Вильнюсе, понял: его специальность действительно крутая. Учиться герою еще два года, но планы на будущее у него уже есть.

― После окончания бакалавриата у меня будет специальность «инженер». Потом планирую поступать в магистратуру в другую европейскую страну, например, в Данию. При этом я понимаю, что европейские работодатели всегда смотрят на навыки, умения и опыт. Пресловутая «корочка» не поможет устроиться в хорошую компанию, нужно прежде всего быть достойным специалистом.

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