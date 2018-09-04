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"Пиренейский излом". В Гродно осудили двух белорусов из международного наркосиндиката
05.09.2018 09:25 — Новости Общества | Tut.by
В суде Гродненского района вынесли приговор белорусами, которые обвинялись в хранении, перевозке через границу и сбыте гашиша в особо крупном размере. Один из мужчин приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией, второй — к 15 годам с конфискацией,
С задержания белорусских наркокурьеров
В операции принимали участие представители силовых ведомств России, Украины, Польши, Литвы, Германии, Испании, Беларуси и Марокко.
Активное расследование общего дела сотрудниками правоохранительных органов нескольких стран начали летом прошлого года. Именно тогда и были задержаны двое граждан Беларуси, которые перевозили спрятанный в газовом баллоне гашиш весом 35 килограммов. Наркокурьеров задержали около города Мосты Гродненской области. Следствие продолжалось почти год. Суд рассматривал уголовное дело два месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
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Белорусаы обвинялись в хранении, перевозке через границу и сбыте гашиша в особо крупном размере.
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