"Пиренейский излом". В Гродно осудили двух белорусов из международного наркосиндиката

В суде Гродненского района вынесли приговор белорусами, которые обвинялись в хранении, перевозке через границу и сбыте гашиша в особо крупном размере. Один из мужчин приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией, второй — к 15 годам с конфискацией, сообщается на сайте Верховного суда.





По мнению следствия , мужчины входили в преступный международный наркосиндикат, которым руководили граждане Молдовы. Задержали белорусов прошлым летом. Они везли крупную партию гашиша в Россию, где должны были передать наркотическое вещество другим курьерам. Гашиш был предназначен для потребителей в московском регионе.

С задержания белорусских наркокурьеров началась операция «Пиренейский излом». Она стала главным антинаркотическим расследованием десятилетия в Европе. Во время нее были задержаны около 20 человек в нескольких европейских странах, общий вес конфискованных наркотических веществ — более 800 килограммов.

В операции принимали участие представители силовых ведомств России, Украины, Польши, Литвы, Германии, Испании, Беларуси и Марокко.

Активное расследование общего дела сотрудниками правоохранительных органов нескольких стран начали летом прошлого года. Именно тогда и были задержаны двое граждан Беларуси, которые перевозили спрятанный в газовом баллоне гашиш весом 35 килограммов. Наркокурьеров задержали около города Мосты Гродненской области. Следствие продолжалось почти год. Суд рассматривал уголовное дело два месяца.

Приговор в законную силу не вступил.