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Указ о пустующих и ветхих домах ускорит работу по наведению порядка на земле

05.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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4 сентября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Указ №357 «О пустующих и ветхих домах» ускорит реализацию мероприятий по наведению образцового порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, комментируя указ.

Указ о пустующих и ветхих домах ускорит работу по наведению порядка на земле

Работа по сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах Могилевской области ведется не один год, в этом направлении сделано немало. «Но к вопросам изъятия собственности, в каком бы состоянии она ни находилась, мы подходим очень взвешенно, чтобы не нарушить законное право собственности человека», — отметил Дмитрий Харитончик. С другой стороны, по его мнению, иметь слишком зарегулированные и сложные административные процедуры — серьезный сдерживающий механизм в работе по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов.

«Новый указ снимает целый ряд барьеров в этой работе, позволяет ее усовершенствовать. Так, исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80 %), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке. Это позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов, а также ускорить развитие самих населенных пунктов, привлечь в них больше инвесторов», — сказал председатель областного Совета депутатов.

В Могилевской области за январь—июль снесено в сельской местности 433 дома, вовлечено в хозоборот 84 га земли. Эта цифра не такая и большая, но за каждым объектом — целая история и достаточно серьезная работа. Указ призван активизировать и упростить этот процесс, распространить его на города. Ведь и здесь немало объектов, у которых нет собственников, которые портят эстетический облик населенного пункта, а порой и представляют непосредственную угрозу для местных жителей. Указ позволит упростить принятие решений по их продаже или передаче новому собственнику. А если строение не пригодное к эксплуатации и не подлежит ремонту — к его сносу.

В указе предусматривается возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет, что будет способствовать сокращению расходов местных органов власти. Кроме того, подробно регламентируются механизмы работы с движимым имуществом, расположенным в пустующих и ветхих домах, а также порядок отчуждения и последующей государственной регистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых отсутствуют правоудостоверяющие документы.

В документе закреплена ответственность для собственника пустующего дома. Подаваемое в местный исполнительный и распорядительный орган заявление о намерении использовать этот дом должно содержать обязательство выполнять установленные законодательством мероприятия по охране и использованию земель.

В ближайшее время в области планируется провести семинар по данной тематике, поделиться практическим опытом районов и наметить стратегию дальнейших действий уже с учетом нововведений, прописанных в указе.

 
Теги: Могилев
 
 
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4 сентября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Указ №357 «О пустующих и ветхих домах» ускорит реализацию мероприятий по наведению образцового порядка на земле и...
 
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