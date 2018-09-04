В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси утвердили новые меры по решению проблем ветхого и пустующего жилья Указ подписал Президент. В приоритете развитие малых деревень, хозяйский подход и порядок на земле. В стране появятся реестры пустующих и ветхих домов. Сведения о...

Ожидается, что документ позволит активизировать работу по сокращению числа бесхозных и аварийных построек. Действующий на селе подход к таким строениям расширен на всю территорию Беларуси. Собственник, который уведомляет местную власть о желании владеть землей, отныне будет обязан выполнять все требования по ее охране и использованию.