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В Беларуси утвердили новые меры по решению проблем ветхого и пустующего жилья
05.09.2018 08:05 — Новости Общества | БT
Ожидается, что документ позволит активизировать работу по сокращению числа бесхозных и аварийных построек. Действующий на селе подход к таким строениям расширен на всю территорию Беларуси. Собственник, который уведомляет местную власть о желании владеть землей, отныне будет обязан выполнять все требования по ее охране и использованию.
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Указ подписал Президент. В приоритете развитие малых деревень, хозяйский подход и порядок на земле. В стране появятся реестры пустующих и ветхих домов. Сведения о...
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