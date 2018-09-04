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В Минске установили новые световые фигуры на площади Якуба Коласа

05.09.2018 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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На площади Якуба Коласа установили две световые фигуры «Колас». Мы посмотрели, как они выглядят.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

По бокам от памятника Якубу Коласу и скульптур героев его произведений установили две светящиеся фигуры — «Колас».

Установкой световых фигур в Минске занимается «Мингорсвет». До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Лошадь с каретой» на площади Свободы, «Световой бульвар» на улице Герцена и другие.




Напомним, первые световые фигуры появились в Минске в 2015 году на Октябрьской площади. Это были новогодние шары, которые ставят теперь каждый год.

Как нам поясняли ранее специалисты, световые фигуры экономичные. Их потребление энергии можно сравнить с потреблением электрического чайника или утюга.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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