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В Минске установили новые световые фигуры на площади Якуба Коласа
05.09.2018 09:50 — Новости Общества | Tut.by
На площади Якуба Коласа установили две световые фигуры «Колас». Мы посмотрели, как они выглядят.
По бокам от памятника Якубу Коласу и скульптур героев его произведений установили две светящиеся фигуры — «Колас».
Установкой световых фигур в Минске занимается «Мингорсвет». До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Лошадь с каретой» на площади Свободы, «Световой бульвар» на улице Герцена и другие.
Напомним, первые световые фигуры появились в Минске в 2015 году на Октябрьской площади. Это были новогодние шары, которые ставят теперь каждый год.
Как нам поясняли
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Мы посмотрели, как они выглядят.
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