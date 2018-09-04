Не пугайтесь! Сегодня в школах и больницах Гродненской области пройдет эвакуация

В школах и больницах Гродненской области прозвучит сигнал «Пожар!». Учения пройдут в среду, 5 сентября, в 11.00, сообщает МЧС.





Такая отработка планов эвакуации проводится в регионе уже седьмой год подряд.

По словам спасателей, главная задача при возникновении пожара на объектах, где много людей — не допустить паники. Как это сделать, как тушить пожар и что делать при возникновении чрезвычайной ситуации — и будут учить сотрудники МЧС.

По сигналу «Пожар» взрослые и дети покинут помещения. Спасатели помогут персоналу провести «работу над ошибками» — обсудят актуальность имеющегося плана эвакуации, степень подготовленности участников и другие вопросы, касающиеся безопасности.