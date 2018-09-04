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Не пугайтесь! Сегодня в школах и больницах Гродненской области пройдет эвакуация
05.09.2018 09:42 — Новости Общества | Tut.by
В школах и больницах Гродненской области прозвучит сигнал «Пожар!». Учения пройдут в среду, 5 сентября, в 11.00,
Такая отработка планов эвакуации проводится в регионе уже седьмой год подряд.
По сигналу «Пожар» взрослые и дети покинут помещения. Спасатели помогут персоналу провести «работу над ошибками» — обсудят актуальность имеющегося плана эвакуации, степень подготовленности участников и другие вопросы, касающиеся безопасности.
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По словам спасателей, главная задача при возникновении пожара на объектах, где много людей - не допустить паники.
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