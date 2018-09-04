Размещена она на территории сквера, расположенного рядом с мемориальным комплексом «Жертвам фашизма» по ул. Чапаева. Символично, что первым экспонатом аллеи стала самоходная артиллерийская установка СУ-100.
Подробности читайте в газете «А».
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В Борисове открылась Аллея военной техники
05.09.2018 — Новости Общества | Единство
Размещена она на территории сквера, расположенного рядом с мемориальным комплексом «Жертвам фашизма» по ул. Чапаева. Символично, что первым экспонатом аллеи стала самоходная артиллерийская установка СУ-100.
Подробности читайте в газете «А».
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4 сентября, в канун Дня танкиста, в Борисове была торжественно открыта Аллея военной техники времен Великой Отечественной войны, применяемой в Советской Армии и...
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