﻿ Мужчина из Бреста спустя 35 лет нашел в России дочь, о которой вообще не знал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина из Бреста спустя 35 лет нашел в России дочь, о которой вообще не знал

05.09.2018 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

64-летний житель Бреста с помощью ДНК-экспертизы нашел свою дочь в России, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В 80-е годы мужчина проходил интернатуру в северной части России. Там он некоторое время встречался с девушкой. Через два года работы молодому врачу пришлось вернуться на Родину, а его спутница решила остаться. С того времени они не общались.

Через 35 лет мужчина встретил коллегу из «прошлой жизни», который рассказал, что возлюбленная брестчанина после его отъезда родила девочку. Узнать у самой женщины, кто отец было невозможно — она к тому времени уже умерла. Тогда друг молодости помог брестчанину найти контакты предполагаемой дочери и выйти с ней на связь. Она преодолела несколько тысяч километров, чтобы провести ДНК-экспертизу, которая подтвердила предположения мужчины — он действительно оказался ее биологическим отцом.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 80-е годы мужчина проходил интернатуру в северной части России. Там он некоторое время встречался с девушкой. Через два года работы молодому врачу пришлось...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске установили новые световые фигуры на площади Якуба Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика