Мужчина из Бреста спустя 35 лет нашел в России дочь, о которой вообще не знал

64-летний житель Бреста с помощью ДНК-экспертизы нашел свою дочь в России, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В 80-е годы мужчина проходил интернатуру в северной части России. Там он некоторое время встречался с девушкой. Через два года работы молодому врачу пришлось вернуться на Родину, а его спутница решила остаться. С того времени они не общались.

Через 35 лет мужчина встретил коллегу из «прошлой жизни», который рассказал, что возлюбленная брестчанина после его отъезда родила девочку. Узнать у самой женщины, кто отец было невозможно — она к тому времени уже умерла. Тогда друг молодости помог брестчанину найти контакты предполагаемой дочери и выйти с ней на связь. Она преодолела несколько тысяч километров, чтобы провести ДНК-экспертизу, которая подтвердила предположения мужчины — он действительно оказался ее биологическим отцом.