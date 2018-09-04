Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются Конституцией Беларуси.

К преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы личности относятся: изнасилование (ст. 166 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК), развратные действия (ст. 169 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК) и др.

Профилактике данной категории преступлений уделяется особое внимание. Особую озабоченность вызывают преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Так, на территории Октябрьского района в 2017 году по ст. 168 УК Республики Беларусь возбуждено и направлено в суд одно уголовное дело. К слову, ст. 168 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Квалификацией содеянного по ст. 168 УК охватываются половое сношение или другие действия сексуального характера в тех случаях, когда они совершены без подавления свободы воли потерпевшего путем физического или психического насилия и без использования беспомощного состояния подростка, т.е. с добровольного согласия потерпевшей (потерпевшего). Таким образом, совершение указанных действий даже по обоюдному согласию является уголовно наказуемым деянием для того, кто уже достиг 18-летнего возраста. Степень половой зрелости, предшествующее поведение, наличие сексуальных контактов в прошлом и другие подобные обстоятельства, характеризующие потерпевшую (потерпевшего), не имеют значения для квалификации содеянного по ст. 168 УК Республики Беларусь. При этом субъектом данного преступления может быть лицо любого пола, достигшее 18-летнего возраста, ему должно быть известно о возрасте потерпевшей (потерпевшего). Если лицо заблуждается в возрасте потерпевшей (потерпевшего), то в случае доказанности ошибки ответственности оно не несет. В противном случае санкция указанной статьи предусматривает два вида наказания — ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством делами публичного обвинения (ст. 26 УПК), т.е. возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) и не подлежат прекращению в случае примирения сторон. Таким образом, даже заключение брака между указанными лицами не является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Инспекция по делам несовершеннолетних

Октябрьского РОВД