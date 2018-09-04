ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

05.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
Размер текста:
A
A
A

 

 

Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются Конституцией Беларуси.

К преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы личности относятся: изнасилование (ст. 166 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК), развратные действия (ст. 169 УК), понуждение к действиям сексуального характера  (ст. 170 УК) и др.

Профилактике данной категории преступлений уделяется особое внимание. Особую озабоченность вызывают преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Так, на территории Октябрьского района в 2017 году  по ст. 168 УК Республики Беларусь возбуждено и направлено в суд одно уголовное дело. К слову, ст. 168 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Квалификацией содеянного по ст. 168 УК охватываются половое сношение или другие действия сексуального характера в тех случаях, когда они совершены без подавления свободы воли потерпевшего путем физического или психического насилия и без использования беспомощного состояния подростка, т.е. с добровольного согласия потерпевшей (потерпевшего). Таким образом,  совершение указанных действий даже по обоюдному согласию является уголовно наказуемым деянием для того, кто уже достиг 18-летнего возраста. Степень половой зрелости, предшествующее поведение, наличие сексуальных контактов в прошлом и другие подобные обстоятельства, характеризующие потерпевшую (потерпевшего), не имеют значения для квалификации содеянного по ст. 168 УК Республики Беларусь. При этом субъектом данного преступления может быть лицо любого пола, достигшее 18-летнего возраста, ему должно быть известно о возрасте потерпевшей (потерпевшего). Если лицо заблуждается в возрасте потерпевшей (потерпевшего), то в случае доказанности ошибки ответственности оно не несет. В противном случае санкция указанной статьи предусматривает два вида наказания  — ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством делами публичного обвинения (ст. 26 УПК), т.е. возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) и не подлежат прекращению  в случае примирения сторон. Таким образом, даже заключение брака между указанными лицами не является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних

Октябрьского РОВД

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются Конституцией Беларуси. К...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина из Бреста спустя 35 лет нашел в России дочь, о которой вообще не знал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика