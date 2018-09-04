|
Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних
05.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются Конституцией Беларуси.
К преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы личности относятся: изнасилование (ст. 166 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК), развратные действия (ст. 169 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК) и др.
Профилактике данной категории преступлений уделяется особое внимание. Особую озабоченность вызывают преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Так, на территории Октябрьского района в 2017 году по ст. 168 УК Республики Беларусь возбуждено и направлено в суд одно уголовное дело. К слову, ст. 168 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Квалификацией содеянного по ст. 168 УК охватываются половое сношение или другие действия сексуального характера в тех случаях, когда они совершены без подавления свободы воли потерпевшего путем физического или психического насилия и без использования беспомощного состояния подростка, т.е. с добровольного согласия потерпевшей (потерпевшего). Таким образом, совершение указанных действий даже по обоюдному согласию является уголовно наказуемым деянием для того, кто уже достиг 18-летнего возраста. Степень половой зрелости, предшествующее поведение, наличие сексуальных контактов в прошлом и другие подобные обстоятельства, характеризующие потерпевшую (потерпевшего), не имеют значения для квалификации содеянного по ст. 168 УК Республики Беларусь. При этом субъектом данного преступления может быть лицо любого пола, достигшее 18-летнего возраста, ему должно быть известно о возрасте потерпевшей (потерпевшего). Если лицо заблуждается в возрасте потерпевшей (потерпевшего), то в случае доказанности ошибки ответственности оно не несет. В противном случае санкция указанной статьи предусматривает два вида наказания — ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.
Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством делами публичного обвинения (ст. 26 УПК), т.е. возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) и не подлежат прекращению в случае примирения сторон. Таким образом, даже заключение брака между указанными лицами не является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Инспекция по делам несовершеннолетних
Октябрьского РОВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются Конституцией Беларуси. К...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)