Действиям Чечерского ПМС дадут правовую оценку

В Беларуси реализуется Госпрограмма развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные суммы бюджетных средств. Но, как показал мониторинг Комитета госконтроля области, деньги не всегда достигают запланированных целей.





КГК области установлено, что в прошлом году Чечерскому ПМС было перечислено 34 тысячи рублей за фактически невыполненные работы на основании актов и справок, содержащих недостоверные сведения. Также установлены факты искажений ведомственной отчетности о площади мелиорируемых земель и другие нарушения. Незаконно полученные средства возвращены в бюджет. Материалы контрольно-аналитических мероприятий переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.