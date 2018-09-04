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Действиям Чечерского ПМС дадут правовую оценку
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Беларуси реализуется Госпрограмма развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные суммы бюджетных средств. Но, как показал мониторинг Комитета госконтроля области, деньги не всегда достигают запланированных целей.
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В Беларуси реализуется Госпрограмма развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель....
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