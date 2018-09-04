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Электронный рецепт: сплошные плюсы

05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Уже прошел почти год, как в райбольнице используются электронные рецепты. На вид они похожи на  банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны фамилия, имя и отчество держателя и специальный штрих-код. Как оценивают медики и пациенты  преимущества электронных рецептов? Об этом наш разговор с главным врачом  райбольницы Андреем ТАБАНЬКОВЫМ.
Электронный рецепт: сплошные плюсы
– Андрей Анатольевич, в чем же преимущества электронного рецепта в сравнении с традиционным бумажным бланком?
– Как только вы предоставите электронный рецепт фармацевту  в аптеке, он после считывания на компьютере штрих-кода  сразу увидит,  какие препараты назначены. Полностью исключается нечитабельность или неправильная интерпретация рецептов, видны все лекарственные средства, назначенные пациенту. Исключена  подделка льготных рецептов, а также рецептов для отпуска лекарственных средств, находящихся на предметно-количественном учете. Еще электронный рецепт значительно экономит время, затраченное  на выписку препаратов. И это только часть плюсов.
– Давайте, представим ситуацию: врач выписывает препарат пациенту, человек идет в аптеку, а там может не оказаться именно этого лекарства или дозировка не та. При использовании электронного рецепта такое возможно?
– Нет.  Программа электронных рецептов привязана к базе данных РУП «Белфармации». Ваш участковый терапевт, войдя в систему, сразу  видит, имеется ли в наличии препарат, который нужно выписать. Согласитесь, это очень удобно как для доктора, так и для больного. Вы точно получите нужное лекарство и в правильной для вас дозировке.
– Сколько уже выдано электронных рецептов?

– В районе уже выдано 25 тысяч электронных рецептов и 8 тыс. электронных карт.

– Удобства очевидны.  Но в любом новом деле есть проблемные вопросы. Возникало ли непонимание со стороны пациентов и в чем оно выражалось?

– Ситуации, требующие разъяснений, конечно же,  были. Часть пациентов, почему-то, пришла к выводу, что если страдаешь хроническим заболеванием или у тебя есть инвалидность, то периодически получать доступ к  лекарствам  можно  дистанционно, не ходить на прием к врачу, а просто позвонить ему, попросить, и тот должен «начислить»  лекарства на рецепт. Мол, зачем доктора и себя лишний раз утруждать. Про состояние здоровья ведь  и так все известно. На такую услугу рассчитывать не стоит. Во-первых, неизвестно кто звонит. А вдруг это третье лицо из злого умысла. Во-вторых, и это самое важное  – врач никогда не назначит вам  лекарства без осмотра и необходимых назначений. Есть множество нюансов в состоянии здоровья: это понижение или повышение артериального давления, сбои в ритме сердца, другие изменения, требующие корректировки лечения. Так что не стремитесь к экспериментам со своим здоровьем. В больнице вам точно этого не позволят.

 

 
 
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Уже прошел почти год, как в райбольнице используются электронные рецепты. На вид они похожи на  банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны...
 
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