|
Электронный рецепт: сплошные плюсы
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Уже прошел почти год, как в райбольнице используются электронные рецепты. На вид они похожи на банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны фамилия, имя и отчество держателя и специальный штрих-код. Как оценивают медики и пациенты преимущества электронных рецептов? Об этом наш разговор с главным врачом райбольницы Андреем ТАБАНЬКОВЫМ.
– В районе уже выдано 25 тысяч электронных рецептов и 8 тыс. электронных карт.
– Удобства очевидны. Но в любом новом деле есть проблемные вопросы. Возникало ли непонимание со стороны пациентов и в чем оно выражалось?
– Ситуации, требующие разъяснений, конечно же, были. Часть пациентов, почему-то, пришла к выводу, что если страдаешь хроническим заболеванием или у тебя есть инвалидность, то периодически получать доступ к лекарствам можно дистанционно, не ходить на прием к врачу, а просто позвонить ему, попросить, и тот должен «начислить» лекарства на рецепт. Мол, зачем доктора и себя лишний раз утруждать. Про состояние здоровья ведь и так все известно. На такую услугу рассчитывать не стоит. Во-первых, неизвестно кто звонит. А вдруг это третье лицо из злого умысла. Во-вторых, и это самое важное – врач никогда не назначит вам лекарства без осмотра и необходимых назначений. Есть множество нюансов в состоянии здоровья: это понижение или повышение артериального давления, сбои в ритме сердца, другие изменения, требующие корректировки лечения. Так что не стремитесь к экспериментам со своим здоровьем. В больнице вам точно этого не позволят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже прошел почти год, как в райбольнице используются электронные рецепты. На вид они похожи на банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)