Электронный рецепт: сплошные плюсы

Уже прошел почти год, как в райбольнице используются электронные рецепты. На вид они похожи на банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны фамилия, имя и отчество держателя и специальный штрих-код. Как оценивают медики и пациенты преимущества электронных рецептов? Об этом наш разговор с главным врачом райбольницы Андреем ТАБАНЬКОВЫМ.



– Андрей Анатольевич, в чем же преимущества электронного рецепта в сравнении с традиционным бумажным бланком?

– Как только вы предоставите электронный рецепт фармацевту в аптеке, он после считывания на компьютере штрих-кода сразу увидит, какие препараты назначены. Полностью исключается нечитабельность или неправильная интерпретация рецептов, видны все лекарственные средства, назначенные пациенту. Исключена подделка льготных рецептов, а также рецептов для отпуска лекарственных средств, находящихся на предметно-количественном учете. Еще электронный рецепт значительно экономит время, затраченное на выписку препаратов. И это только часть плюсов.

– Давайте, представим ситуацию: врач выписывает препарат пациенту, человек идет в аптеку, а там может не оказаться именно этого лекарства или дозировка не та. При использовании электронного рецепта такое возможно?

– Нет. Программа электронных рецептов привязана к базе данных РУП «Белфармации». Ваш участковый терапевт, войдя в систему, сразу видит, имеется ли в наличии препарат, который нужно выписать. Согласитесь, это очень удобно как для доктора, так и для больного. Вы точно получите нужное лекарство и в правильной для вас дозировке.

– Сколько уже выдано электронных рецептов?

– В районе уже выдано 25 тысяч электронных рецептов и 8 тыс. электронных карт.

– Удобства очевидны. Но в любом новом деле есть проблемные вопросы. Возникало ли непонимание со стороны пациентов и в чем оно выражалось?

– Ситуации, требующие разъяснений, конечно же, были. Часть пациентов, почему-то, пришла к выводу, что если страдаешь хроническим заболеванием или у тебя есть инвалидность, то периодически получать доступ к лекарствам можно дистанционно, не ходить на прием к врачу, а просто позвонить ему, попросить, и тот должен «начислить» лекарства на рецепт. Мол, зачем доктора и себя лишний раз утруждать. Про состояние здоровья ведь и так все известно. На такую услугу рассчитывать не стоит. Во-первых, неизвестно кто звонит. А вдруг это третье лицо из злого умысла. Во-вторых, и это самое важное – врач никогда не назначит вам лекарства без осмотра и необходимых назначений. Есть множество нюансов в состоянии здоровья: это понижение или повышение артериального давления, сбои в ритме сердца, другие изменения, требующие корректировки лечения. Так что не стремитесь к экспериментам со своим здоровьем. В больнице вам точно этого не позволят.