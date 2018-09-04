Подводные камни зарплаты в конверте

Многим работодателям выгодна серая или так называемая зарплата в конверте. Ведь таким образом они экономят на страховых взносах и налоговых отчислениях. Обычно схема работает так: работодатель заключает договор и прописывает в нем мизерный оклад. С этого маленького заработка как раз платятся налоги и пенсионные отчисления. Остальную сумму руководитель выдает работнику на руки. По документам все официально. Но теневая зарплата лишает работника определенных ступеней его социальной защиты.



МИНИ-ОТПУСК

Получая зарплату в конверте, работнику нужно быть готовым, что болеть или находиться в отпуске придется за свой счет, так как неоформленный работник не имеет права на получение выплаты по листку нетрудоспособности и, как правило, такому работнику не предоставляются ежегодные отпуска. Работодатель в лучшем случае оплатит эти дни по минимуму. То же самое ждет работника при получении производственной травмы, так как ему практически невозможно будет доказать, что травма получена именно на производстве.

КРЕДИТ МОГУТ УМЕНЬШИТЬ

С мизерной официальной зарплатой вам могут не выдать потребительский кредит либо не открыть кредитование строительства жилья. При обращении в банк, как правило, заемщику необходимо представить справку об уровне дохода. Если он низкий, то это может отрицательно повлиять на решение банка при выдаче кредита. Да и как иначе, если в справке с места работы значится в лучшем случае размер минимальной заработной платы.

Еще одна причина, почему серая зарплата может выйти боком его получателю – это невозможность подтвердить источник получения доходов при приобретении жилья, автомобиля, оплаты за обучение детей и прочих крупных расходов.

МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВЫПЛАТ

Но самое неприятное в том, что согласившись на получение зарплаты в конверте, работник становится зависимым от воли нанимателя, определяющего сколько и когда будет, а возможно, и не будет, выплачена зарплата. Чем, кстати, и пользуются отдельные наниматели, используя в течение 2-3 месяцев работников без выплаты им денежного пособия.

КАК САМОМУ НЕ ПОПАСТЬ В НЕПРИЯТНОСТЬ

Помните, что вы сами, как и любой получатель какого-то дохода, – налогоплательщик. Так что за «конвертик», чисто теоретически, могут привлечь к налогообложению и вас – в виде всех ранее не уплаченных сумм.

Вместо эпилога

От получения зарплаты в конверте в проигрыше остаются не только бюджет и Фонд социальной защиты, но и в первую очередь сам работник. И пока люди соглашаются на скрытую форму оплаты, полностью искоренить это явление достаточно сложно. Только твердая позиция работника, его категорический отказ получать зарплату в конверте, может остановить недобросовестных нанимателей.