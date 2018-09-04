С 15 августа по 15 февраля разрешено убирать птичьи гнезда

Законодательством «О животном мире» разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных и иных строений либо причиняют беспокойство жителям. Однако существуют временные рамки для разрушения гнезд.





Экологи и сотрудники охраны животного и растительного мира предупреждают: если есть необходимость убрать гнезда, то делать это нужно с 15 августа по 15 февраля, а не тогда, как люди услышат крики птиц под окнами. Обрезка веток с гнездами после 15 февраля незаконна, нарушителей могут оштрафовать. Кроме того, при незаконном разорении гнезд возмещается вред.