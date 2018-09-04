|
С 15 августа по 15 февраля разрешено убирать птичьи гнезда
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Законодательством «О животном мире» разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных и иных строений либо причиняют беспокойство жителям. Однако существуют временные рамки для разрушения гнезд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законодательством «О животном мире» разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред природной среды, а также ухудшают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)