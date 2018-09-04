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Белорусские школьники выйдут на связь с МКС

05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок «Беларусь и космос».

Белорусские школьники выйдут на связь с МКС

Во время урока состоится сеанс прямой связи с Международной космической станцией, сообщили в Минском центре разработки Wargaming. Олег Новицкий, космонавт Роскосмоса и уроженец Беларуси, расскажет участникам урока о профессии космонавта и проведет интерактивный телесеанс связи с МКС. Дети смогут задать космонавтам вопросы, связанные с изучением звездного пространства и технологиями будущего. В этот же день в Минск прибудут участники Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который также впервые пройдет в столице. На урок приглашены победители городских и республиканских олимпиад по астрономии и физике. Перед началом занятия школьники смогут поучаствовать в различных тематических активностях на призы от Минского центра разработки Wargaming. Урок начнется с приветственного слова председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, после чего дети поделятся своими знаниями о том, как Беларусь участвует в развитии космической отрасли.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок «Беларусь и космос». Во время урока состоится сеанс прямой...
 
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