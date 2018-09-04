Белорусские школьники выйдут на связь с МКС

Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок «Беларусь и космос».





Во время урока состоится сеанс прямой связи с Международной космической станцией, сообщили в Минском центре разработки Wargaming. Олег Новицкий, космонавт Роскосмоса и уроженец Беларуси, расскажет участникам урока о профессии космонавта и проведет интерактивный телесеанс связи с МКС. Дети смогут задать космонавтам вопросы, связанные с изучением звездного пространства и технологиями будущего. В этот же день в Минск прибудут участники Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который также впервые пройдет в столице. На урок приглашены победители городских и республиканских олимпиад по астрономии и физике. Перед началом занятия школьники смогут поучаствовать в различных тематических активностях на призы от Минского центра разработки Wargaming. Урок начнется с приветственного слова председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, после чего дети поделятся своими знаниями о том, как Беларусь участвует в развитии космической отрасли.