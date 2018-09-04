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Белорусские школьники выйдут на связь с МКС
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок «Беларусь и космос».
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Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок «Беларусь и космос». Во время урока состоится сеанс прямой...
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