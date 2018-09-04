Сегодня руководство Могилева облетит город на вертолете - проверит, как наводят порядок

Руководство Могилева сегодня, 5 сентября, будет с вертолета проверять, как наводят порядок в городе. Облет начался в 10.00 и продлится несколько часов. Проверять будут Октябрьский район и улицу Ленинскую, сказал председатель Моггорисполкома Владимир Цумарев.

На заседании в горисполкоме говорили о том, что за наведением порядка в городе также следят с помощью квадрокоптера.

Могилев готовят к проведению пятого Форума регионов Беларуси и России, который состоится 11−12 октября. В городе с 20 августа стартовал городской месячник по наведению порядка. На 8 сентября запланирован городской субботник.