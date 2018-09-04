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Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды

05.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды
В год 30-летия Пинской ДШИ № 4  коллектив выступил с инициативой отразить в названии школы специализацию и присвоить ей имя Наполеона Орды. Также в учебную программу будет включен цикл уроков, посвященных творчеству талантливого земляка.

В городе обсуждается вопрос учреждения стипендии имени Наполеона Орды для поддержки талантливой молодежи. Также в честь юбилея художественной школы в городском концертном зале организуют выставку «Ученик — учитель». На ней будет представлено около 50 работ, выполненных учащимися и педагогами. Посетители смогут увидеть натюрморты и полотна с видами Пинска.

Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда (Ивановский район Брестской области). Его мать (уроженка Пинска) была представительницей известного шляхетного рода Бутримовичей. Богатое наследие художника включает более 1 тыс. акварелей и графических работ, в том числе около 200 он написал в Беларуси. На своих полотнах Наполеон Орда отразил усадьбы и памятные места, связанные с известными деятелями культуры того времени. Его рисунки дают представление о белорусской деревне, дворцах и замках, городской архитектуре середины XIX века.

По информации БелТА.

Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды
Белые пятна в судьбе «черных» Ордов: школьники ищут наследников именияНаверняка при упоминании шляхетского рода Ордов многим на ум первым придет имя Наполеона Орды – известного художника, композитора и пианиста. Однако не все знают, что художник был потомком так называемой «белой» ветви старинного рода. О второй ветви – «черных» Ордах – известно немного. А ведь их история как раз непосредственно связана с нашим Полесьем!

Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды
Аргентинская история: наследники полесского рода Орда отыскались в Буэнос-Айресе. Заметку о необычном исследовании мы разместили на сайте газеты. А через год получили отклик из… Аргентины! Нам написал Кароль Орда, племянник Януша Орды, последнего владельца имения в Бижеревичах: «Я живу в Буэнос-Айресе. Очень хочу узнать больше об исследовании, которое было проведено, об истории моей семьи, увидеть документы, которые были найдены. Это возвращение к моим корням, и для меня это важно».

Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды
Унікальная выстава праходзіць у Музеі Беларускага Палесся. Тут экспануецца спадчына вядомых таленавітых асоб, якія пакінулі свой значны след ў гісторыі нашай краіны. Іх імёны цесна звязаны з Пінскам. Гаворка ідзе пра рэзчыка, скульптара і графіка Хелену Скірмунт і мастака Напалеона Орду.

 

 
 
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