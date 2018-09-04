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Пинская художественная школа теперь носит имя Наполеона Орды
05.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В городе обсуждается вопрос учреждения стипендии имени Наполеона Орды для поддержки талантливой молодежи. Также в честь юбилея художественной школы в городском концертном зале организуют выставку «Ученик — учитель». На ней будет представлено около 50 работ, выполненных учащимися и педагогами. Посетители смогут увидеть натюрморты и полотна с видами Пинска.
Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда (Ивановский район Брестской области). Его мать (уроженка Пинска) была представительницей известного шляхетного рода Бутримовичей. Богатое наследие художника включает более 1 тыс. акварелей и графических работ, в том числе около 200 он написал в Беларуси. На своих полотнах Наполеон Орда отразил усадьбы и памятные места, связанные с известными деятелями культуры того времени. Его рисунки дают представление о белорусской деревне, дворцах и замках, городской архитектуре середины XIX века.
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