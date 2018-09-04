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Парень из Речицы выложил в соцсети фото в военной форме и через 10 лет оказался из-за этого в суде
05.09.2018 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Лет десять назад Денис Степаненко выложил в соцсети снимок, на котором он запечатлен в военной форме. Выложил и забыл. Весной этот снимок перепостила одна из групп «ВКонтакте». И молодым человеком заинтересовалась милиция. Дело закончилось судом.
— Я гостил у друга, отец которого на тот момент был подполковником, — возвращается к событиям 10-летней давности Денис. — Дома у них была военная форма. Я попросил разрешения сфотографироваться в кителе и фуражке.
Снимок молодой человек выложил у себя на страничке в соцсетях и забыл. Весной 2018-го местное издание «Днепровец» опубликовало список уклонистов. Чуть позже, рассказывает собеседник, администратор одной из групп в «ВКонтакте» перепостил часть данного материала и дополнил его фотографией Дениса в военной форме.
После этого на Дениса составили протокол об административном правонарушении: ч. 2 ст. 23.45 КоАП РБ — «Ношение военной формы одежды, формы одежды военнослужащих, работников (сотрудников) государственных органов, иных государственных организаций со знаками различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям».
— Ну составили и составили, — продолжает Денис. — Через два дня участковый пришел ко мне домой уже с обыском. Искали военную форму, но, естественно, ничего не нашел. Материалы дела передали в суд. Там я уже доказывал, что эту форму не носил.
На процесс он пришел не с пустыми руками, а с копиями из толкового словаря Ожегова.
— Я зачитал, как истолковывается слово «ношение», — вспоминает процесс Денис. — Кроме того, приложил документы, которые поясняли, как военнослужащие носят форму, что значит форма офицера и из чего она состоит.
Исследовав все документы суд вины Дениса не нашел и дело прекратил. «…за недоказанностью вины Степаненко Д. В в ношении формы одежды военнослужащих лицом, не имеющим на это права не причиняющего существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям», — сказано в постановлении о прекращении дела об административном правонарушении.
— А что случилось с той фотографией?
— Что с ней делать, мне никто не говорил, но из соцсетей я давно ее удалил.
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Лет десять назад Денис Степаненко выложил в соцсети снимок, на котором он в военной форме. Весной этот снимок перепостила одна из групп "ВКонтакте". И молодым...
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