«Уже несколько дней вывезенный мусор горит и дымит, токсичный дым чувствуется за 500 метров. Какие то химикаты выделяют жуткий запах». Так описывает стихийную свалку на окраине Барани местный житель Олег Яковлев. Выяснилось, что «автор» стихийной свалки — завод «Техника связи», тот самый, где президент в свой нашумевший визит увидел «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту» .

Видео и фото с места свалки Олег Яковлев опубликовал у себя на странице в Facebook 3 сентября. Он рассказал TUT.BY, что обнаружил дымящиеся отходы примерно в километре от Барани — и снял старую изломанную мебель, документы, трубы, стеклянные и металлические отходы и другой мусор.

— После визита Лукашенко на местный завод «Техника связи» на предприятии начали наводить порядок и весь мусор свезли в это место, — говорит Олег Яковлев и объясняет, что «все об этом знают», поэтому в госорганы он об увиденном не сообщил.

«Техника связи»: мы ничего туда не вывозим

В комментарии «Радыё Свабода» главный инженер предприятия Денис Богомаз сказал, что завод не вывозит отходы на свалку под Баранью:

— У вас неточная информация. Мы ничего туда не вывозим. Мебель мы сжигаем в котельных как топливо, а есть еще полигон Белива в Орше. Если отходы стеклянные, тогда вывозим на спецавтобазу. Кто что вывозит на полигон под Баранью, мне неизвестно.





















































Экология: свалку устроила «Техника связи»

— Свалку устроила «Техника связи», это установлено, — сказал TUT.BY заместитель начальника Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Садкович. — В отношении завода составлен протокол, выписан штраф.

Размер штрафа Олег Михайлович не уточнил, сказал лишь, что «сумма приличная», но не максимально возможная за это нарушение. Он также пояснил, что стихийную свалку завод устроил в конце августа — «в двадцатых числах». Ее увидели инспекторы природных ресурсов.

По словам Садковича, заводу предписали ликвидировать свалку до 7 сентября. Кто поджег мусор, инспекции точно не известно. Как и то, кто принял решение выбросить мусор под Баранью: руководство «Техники связи» или водители автопарка.

— Не могу сказать, какова площадь стихийной свалки или примерный объем вывезенного мусора, — ответил Олег Садкович на вопрос корреспондента TUT.BY. — Могу сказать только, что о загрязнении речи не идет. В идеале подобный мусор нужно утилизировать на полигоне. Для юрлиц эта услуга платная.

Смена руководства на «Технике связи»

Заводу «Техника связи» крепко досталось от Александра Лукашенко. Он отметил, что его поручения по введению в оборот неиспользуемых зданий и помещений не выполнены. Президента возмутил беспорядок.

— Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет». Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал, — сказал президент. — Мы когда пошли не по маршруту — женщина руководитель завода! — в некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, зашли. Жуть! Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота.

На «Технике связи» после визита президента сменилось руководство. Директором предприятия вместо Валентины Вишневской стал Алексей Фомин. С какого числа он вступил в новую должность, на предприятии уточнять отказались.