У молодых людей в Беларуси около 5 часов свободного времени в день. На что они его тратят?

У молодежи в Беларуси в среднем в день около 5 часов свободного времени. Чем старше человек, тем свободного времени у него меньше. Больше всего свободного времени молодые люди тратят на просмотр фильмов, передач и СМИ. Об этом говорится в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь». Данные получены на основе выборочного обследования домашних хозяйств.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В среднем у белорусов в возрасте 10−30 лет 4 часа 52 минуты свободного времени в день. В будни это до 4 часов 11 минут, в выходные — до 6 часов 34 минут.

У тех, кому 15−24 года, в среднем выходит 5 часов 4 минуты свободного времени в день, у тех, кому 25−30 лет — 3 часа 59 минут. Эти подсчеты не зависят от дня недели.

Больше всего свободного времени молодежь тратит на СМИ — 1 час 29 минут и просмотр фильмов и передач — 1 час 17 минут. Меньше всего — на посещение театров, кино, концертов, музеев, библиотек, спортивных и других зрелищных мероприятий. Речь идет в среднем про шесть минут в день. Восемь минут в день молодежь тратит на чтение книг, и 43 минуты — на спорт и активные виды деятельности.

Белорусы в возрасте 25−30 лет в будний день 36 минут тратят на общение, на посещение театров, кино, концертов, музеев, библиотек, спортивных и других зрелищных мероприятий остается 2 минуты, 25 минут — на спорт, 26 минут — на увлечения и игры, 1 час 21 минуты — на СМИ, четыре минуты — на книги, 1 час 13 минут — на фильмы и передачи.

В выходной для этой возрастной группы характерны те же увлечения, но диапазон времени на них немного возрастает. Например, на спорт уже уходит 41 минута, на книги — шесть минут и 1 час — на общение.