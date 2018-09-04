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В Парке Горького вырубают большую иву у центрального входа
05.09.2018 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Утром 5 сентября минчане заметили как около арки в парке Горького рубят большую иву. Мы узнали, почему валят дерево.
Начальник управления «Городские парки» Виталий Юркевич пояснил, что на входе полностью удаляют аварийное дерево, чтобы избежать несчастных случаев.
— Крона имеет большую массу и одна ветка недавно обломалась и упала сама по себе. После этого провели обследование дерева и получили заключение — ствол дерева прогнил, были грибы, на основании комиссии было решено удалить дерево.
Юркевич говорит, что в комиссии были представители ботанического сада, эколог партизанского района, представитель агрохимической лаборатории из «Зеленстроя». На основании обследования было принято решение, что у стволовой части дерева пошла гниль. Выдано разрешение на удаление.
— На входе в Бресте в начале сезона был
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Мы узнали, почему удаляют большое дерево.
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