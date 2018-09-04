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"Это открытие школы? Невероятно!". В Брилевичах 1 сентября отметили дискотекой и световым шоу
05.09.2018 11:17 — Новости Общества | Tut.by
На открытии школы № 204 в Брилевичах вечером прошла дискотека и световое шоу. Минчане поделились видео с нетипичного для учреждения образования мероприятия.
Школа
— Это открытие школы?!! Невероятно! Супер! — пишут они в комментариях.
Журналист агенстства «
— Сейчас ансамбль тренируется в СШ № 204. Сюда перешли учиться большинство наших юных танцоров. Поэтому хотелось подарить школе и ее ученикам что-то необычное. Обратилась к знакомым из GrandLight studio и Мaster-sound со словами: «Давайте сделаем настоящий праздник для детей, ведь многие из них в жизни вряд ли что-то подобное увидят». Ребята согласились.
Хореограф рассказывает, что компания сделала все бесплатно, более того, молодые люди сами еще покупали конфетти и фейерверк.
— Мы не ожидали, что на это представление соберется чуть ли не весь жилой район. Зрителям понравилось и нам тоже. Сложно описать то чувство, когда дети обнимают тебя и спрашивают, когда мы еще повторим такую дискотеку… Думаем сделать какой-нибудь интересный подарок к Новому году для детей-сирот и многодетных семей.
Директор новой школы Виталий Василевский говорит, что старались не мешать окружающим.
— Мероприятие было согласовано с администрацией Московского района. Длилось оно 50 минут. До 22:00, как положено по закону, музыку выключили.
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Минчане поделились видео с вечернего нетипичного для школы мероприятия.
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