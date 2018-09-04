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В Дрибинском районе ребятам вручены подарки от коллектив АСБ «Беларусбанк»
05.09.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
К республиканской благотворительной акции «Соберем портфель в школу» присоединился трудовой коллектив АСБ «Беларусбанк» г.п.Дрибин. Для коллектива банка проведение благотворительных акций стало уже доброй традицией. И все они нацелены на то, чтобы окружить вниманием и заботой детей, которые в этом нуждаются. Накануне 1 сентября Светлана Джунусова, директор ЦБУ № 728 филиала № 700 МОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», и Светлана Тишкович, председатель первичной общественной организации «Белорусский союз женщин», посетили семью Моисеевых в д. Новое Прибужье.
— Наши адресаты — многодетные семьи, дети-инвалиды, дети, которые нуждаются в поддержке. Ко Дню знаний мы выбрали семью из категории, кто получал в этом году семейный капитал. Выбрали семью Моисеевых Алексея и Анны, где воспитываются двое парней, один из них — первоклассник, второй идет в третий класс и новорожденной девочке еще только пять месяцев.
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К республиканской благотворительной акции «Соберем портфель в школу» присоединился трудовой коллектив АСБ «Беларусбанк» г.п.Дрибин. Для коллектива банка...
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