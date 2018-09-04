В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дрибинском районе ребятам вручены подарки от коллектив АСБ «Беларусбанк» К республиканской благотворительной акции «Соберем портфель в школу» присоединился трудовой коллектив АСБ «Беларусбанк» г.п.Дрибин. Для коллектива банка...

— Наши адресаты — многодетные семьи, дети-инвалиды, дети, которые нуждаются в поддержке. Ко Дню знаний мы выбрали семью из категории, кто получал в этом году семейный капитал. Выбрали семью Моисеевых Алексея и Анны, где воспитываются двое парней, один из них — первоклассник, второй идет в третий класс и новорожденной девочке еще только пять месяцев.