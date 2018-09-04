Реконструкция трамвайных путей у вокзала затягивается до ноября

Сроки реконструкции трамвайных путей на улице Первомайской, Ульяновской и Бобруйской в Минске продлены до 1 ноября. Об этом сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».



Фото: Константин Белоус, «Минск-Новости»

По этой причине до ноября продолжит работу временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок». Он заменяет трамваи № 1, 4 и 7.

Напомним, автобус следует по улице Толстого, площади Мясникова, улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова, проспекту Машерова, улице Куйбышева в прямой направлении. Обратно — по улицам Хоружей, Красной, проспекту Машерова, улицам Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, площади Мясникова и улице Толстого.

Реконструкция трамвайных путей началась в марте. Изначально ее планировали закончить к сентябрю. Работы выполняют по современной бесшпальной технологии.