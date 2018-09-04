ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструкция трамвайных путей у вокзала затягивается до ноября

05.09.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сроки реконструкции трамвайных путей на улице Первомайской, Ульяновской и Бобруйской в Минске продлены до 1 ноября. Об этом сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».


Фото: Константин Белоус, «Минск-Новости»

По этой причине до ноября продолжит работу временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок». Он заменяет трамваи № 1, 4 и 7.

Напомним, автобус следует по улице Толстого, площади Мясникова, улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова, проспекту Машерова, улице Куйбышева в прямой направлении. Обратно — по улицам Хоружей, Красной, проспекту Машерова, улицам Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, площади Мясникова и улице Толстого.

Реконструкция трамвайных путей началась в марте. Изначально ее планировали закончить к сентябрю. Работы выполняют по современной бесшпальной технологии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя планировали закончить на месяц раньше.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Это открытие школы? Невероятно!". В Брилевичах 1 сентября отметили дискотекой и световым шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика