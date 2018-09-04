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Реконструкция трамвайных путей у вокзала затягивается до ноября
05.09.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Сроки реконструкции трамвайных путей на улице Первомайской, Ульяновской и Бобруйской в Минске продлены до 1 ноября. Об этом
По этой причине до ноября продолжит работу временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок». Он заменяет трамваи № 1, 4 и 7.
Напомним, автобус следует по улице Толстого, площади Мясникова, улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова, проспекту Машерова, улице Куйбышева в прямой направлении. Обратно — по улицам Хоружей, Красной, проспекту Машерова, улицам Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, площади Мясникова и улице Толстого.
Реконструкция трамвайных путей началась в марте. Изначально ее
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Хотя планировали закончить на месяц раньше.
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