Задай вопрос председателю экономического суда Гомельской области

Какой порядок подачи заявления с целью признания предприятия или должника банкротом? Как обжаловать действия антикризисного управляющего? Что необходимо для обращения в экономический суд с исковым заявлением?

Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию экономического суда, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Звоните в пятницу, 7 сентября, с 12.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.



