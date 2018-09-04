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Задай вопрос председателю экономического суда Гомельской области

05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Какой порядок подачи заявления с целью признания предприятия или должника банкротом?   Как обжаловать действия антикризисного управляющего?   Что необходимо для обращения в экономический суд с исковым заявлением?
Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию экономического суда, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».   Звоните в пятницу, 7 сентября, с 12.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.

Задай вопрос председателю экономического суда Гомельской области

 
 
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Какой порядок подачи заявления с целью признания предприятия или должника банкротом?   Как обжаловать действия антикризисного управляющего?   Что необходимо...
 
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