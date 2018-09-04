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На нынешней жатве Александр Ткаченко перевез больше 2 тыс. тонн зерна
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
У каждого важного дела – свои герои. У нынешней уборочной кампании тоже есть славные имена.
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У каждого важного дела – свои герои. У нынешней уборочной кампании тоже есть славные имена. Еще в начале жатвы первую в районе тысячу тонн зерна перевез молодой...
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