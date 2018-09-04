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На нынешней жатве Александр Ткаченко перевез больше 2 тыс. тонн зерна

05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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У каждого важного дела – свои герои. У нынешней уборочной кампании тоже есть славные имена.
Еще в начале жатвы первую в районе тысячу тонн зерна перевез молодой водитель из сельхозпредприятия «Отор» Александр Ткаченко. На протяжении уборочной он не снижал заданную планку.  И первым открыл счет третьей тысяче тонн перевезенного урожая от комбайнов на зерносушилку. Автомобиль двухтысячника украсила очередная яркая наклейка со звездой.
Четвертый год жизнь Александра Ткаченко проходит на колесах. Все это время он участвует в уборочной, на заготовке кормов и других сельскохозяйственных работах. Гордится тем, что в этом процессе есть доля и его труда.
На нынешней жатве Александр Ткаченко перевез больше 2 тыс. тонн зерна
– Оглядываясь назад, скажите, каким для вас был «горячий» сезон, – интересуемся у Александра. – Это было особое время.  Жатва никогда легкой не бывает. Но мы с моими коллегами понимали важность задач, и работали так, чтобы в срок и без потерь убрать зерновые. Ведь уборка хлеба – это венец наших трудов.
Мы же желаем водителю только счастливых рейсов.

 
 
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У каждого важного дела – свои герои. У нынешней уборочной кампании тоже есть славные имена. Еще в начале жатвы первую в районе тысячу тонн зерна перевез молодой...
 
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