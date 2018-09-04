|
В агроусадьбах Беларуси впервые пройдет фестиваль "Креативный возраст"
05.09.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by
23 сентября в семи агроусадьбах пройдет фестиваль «Креативный возраст». Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам людей «третьего возраста» в сельских регионах. Фестиваль приурочен ко Дню пожилого человека (1 октября) и Году малой родины.
Фестиваль пройдет в семи агроусадьбах — «Полесские традиции» (Кобринский р-н,
Организаторы обещают тренинги и мастер-классы — кулинарные, по традиционным ремеслам, по здоровому образу жизни и др. В каждом регионе на фестивале будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны: «ЗОЖ», «Бабушкин сундук», «Фито-бар», «Креативные мастер-классы», «Фуд-корт от агроусадеб», «Танцы всех времен, песни и игры», «Белагропромбанк для всех!», «Учимся покупать через интернет» и другие. Вход на фестиваль — свободный.
— Впервые мы узнали о проведении фестиваля «Креативный возраст» в масштабах целой страны в Шотландии. Идея вдохновила нас сделать что-то подобное в регионах Беларуси. Мы хотим показать огромный потенциал людей «возраста счастья». На фестивале они поделятся своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель — показать, что люди «третьего возраста» востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием, — говорит Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне».
Организатор фестиваля — Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» при поддержке Белорусского Общества Красного Креста, Министерства труда и социальной Защиты Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 сентября в семи агроусадьбах пройдет фестиваль "Креативный возраст". Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам людей "третьего возраста" в сельских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)