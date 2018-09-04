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В агроусадьбах Беларуси впервые пройдет фестиваль "Креативный возраст"

05.09.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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23 сентября в семи агроусадьбах пройдет фестиваль «Креативный возраст». Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам людей «третьего возраста» в сельских регионах. Фестиваль приурочен ко Дню пожилого человека (1 октября) и Году малой родины.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Фестиваль пройдет в семи агроусадьбах — «Полесские традиции» (Кобринский р-н,
д. Андроново, ул. Центральная, 15), КФХ «Люкжино» (Лепельский р-н, д. Старое Лядно), «Кролова Хата» (Россонский р-н, д. Заборье), «Верес» (Зельвенский район, д. Козловичи), «Лебедка» (Щучинский р-н, д. Дегтяры, 38), «Серая шейка» (Могилевский р-н, д. Полыковичи 2, ул. Центральная, 72а), «Засьцянак Скрыплеў» (Воложинский р-н,
около д. Городьки, хутор Застенок Скриплево, д. 5).

Организаторы обещают тренинги и мастер-классы — кулинарные, по традиционным ремеслам, по здоровому образу жизни и др. В каждом регионе на фестивале будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны: «ЗОЖ», «Бабушкин сундук», «Фито-бар», «Креативные мастер-классы», «Фуд-корт от агроусадеб», «Танцы всех времен, песни и игры», «Белагропромбанк для всех!», «Учимся покупать через интернет» и другие. Вход на фестиваль — свободный.

— Впервые мы узнали о проведении фестиваля «Креативный возраст» в масштабах целой страны в Шотландии. Идея вдохновила нас сделать что-то подобное в регионах Беларуси. Мы хотим показать огромный потенциал людей «возраста счастья». На фестивале они поделятся своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель — показать, что люди «третьего возраста» востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием, — говорит Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне».

Организатор фестиваля — Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» при поддержке Белорусского Общества Красного Креста, Министерства труда и социальной Защиты Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь.

 
 
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23 сентября в семи агроусадьбах пройдет фестиваль "Креативный возраст". Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам людей "третьего возраста" в сельских...
 
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