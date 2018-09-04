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Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича

05.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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5 сентября — Международный день благотворительности, который официально отмечается с 2013 года. Решение о его ежегодном проведении было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича
Дата проведения Дня благотворительности приурочена к смерти матери Терезы. Именно эта женщина ранее получила престижную Нобелевскую премию за свою помощь нуждающимся людям. Она внесла огромный вклад в становление и последующее развитие благотворительности как отдельного направления. Кроме того, она вела борьбу с нищетой по всей планете, призывала всех ее обитателей к процветанию и миру.

Сегодня в школах Пинска пройдут лекции о благотворительной деятельности, а на территории универсама «Алми» по ул. Солнечной с 16 часов волонтеры организуют благотворительную акцию «Букет добра» в поддержку Степана Тарасевича, где каждый сможет внести посильную помощь в сборе денег на лечение малыша.


Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича
Подробнее о том, как помочь годовалому Степе читайте также в группе «Вконтакте». 

 

 
 
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> 5 сентября — Международный день благотворительности, который официально отмечается с 2013 года. Решение о его ежегодном проведении было принято в декабре 2012...
 
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