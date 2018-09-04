Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича

5 сентября — Международный день благотворительности, который официально отмечается с 2013 года. Решение о его ежегодном проведении было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Дата проведения Дня благотворительности приурочена к смерти матери Терезы. Именно эта женщина ранее получила престижную Нобелевскую премию за свою помощь нуждающимся людям. Она внесла огромный вклад в становление и последующее развитие благотворительности как отдельного направления. Кроме того, она вела борьбу с нищетой по всей планете, призывала всех ее обитателей к процветанию и миру.

Сегодня в школах Пинска пройдут лекции о благотворительной деятельности, а на территории универсама «Алми» по ул. Солнечной с 16 часов волонтеры организуют благотворительную акцию «Букет добра» в поддержку Степана Тарасевича, где каждый сможет внести посильную помощь в сборе денег на лечение малыша.