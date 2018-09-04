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Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича
05.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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5 сентября — Международный день благотворительности, который официально отмечается с 2013 года. Решение о его ежегодном проведении было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сегодня в школах Пинска пройдут лекции о благотворительной деятельности, а на территории универсама «Алми» по ул. Солнечной с 16 часов волонтеры организуют благотворительную акцию «Букет добра» в поддержку Степана Тарасевича, где каждый сможет внести посильную помощь в сборе денег на лечение малыша.
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Пинчан призывают прийти сегодня на благотворительную акцию в поддержку годовалого Степана Тарасевича
> 5 сентября — Международный день благотворительности, который официально отмечается с 2013 года. Решение о его ежегодном проведении было принято в декабре 2012...
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