Начальника Могилевского областного патологоанатомического бюро обвиняют в особо крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в СК. Речь идет о сумме более 30,7 тыс. рублей.

По первоначальным данным следствия, обвиняемый 12 лет систематически получал деньги от подчиненных. Схема была такова: он необоснованно начислял им премии, а затем сотрудники отдавали ему часть денег.

— Обвиняемый продолжал совершать противоправные действия даже тогда, когда узнал, что в отношении его подчиненных Могилеве задержаны пять сотрудников морга">возбуждено уголовное дело, — уточнили в СК.

Напомним, пятерых сотрудников морга в Могилеве обвинили в завышении цен на услуги. СК рассказывал о 70 потерпевших и незаконно полученных 5,8 тыс. рублей, которые обвиняемые «заработали» за февраль и с июня по октябрь 2017 года.

На имущество обвиняемого главы областного патанатомбюро наложен арест, мужчина под стражей.