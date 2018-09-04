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Даже когда другие "попались". Как в могилевском морге начальник премии "пилил"
05.09.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Начальника Могилевского областного патологоанатомического бюро обвиняют в особо крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями,
По первоначальным данным следствия, обвиняемый 12 лет систематически получал деньги от подчиненных. Схема была такова: он необоснованно начислял им премии, а затем сотрудники отдавали ему часть денег.
— Обвиняемый продолжал совершать противоправные действия даже тогда, когда узнал, что в отношении его подчиненных Могилеве задержаны пять сотрудников морга">возбуждено уголовное дело, — уточнили в СК.
Напомним, пятерых сотрудников морга в Могилеве обвинили в завышении цен на услуги. СК рассказывал о 70 потерпевших и незаконно полученных 5,8 тыс. рублей, которые обвиняемые «заработали» за февраль и с июня по октябрь 2017 года.
На имущество обвиняемого главы областного патанатомбюро наложен арест, мужчина под стражей.
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По данным следствия, начальник Могилевского областного патологоанатомического бюро незаконно получил более 30,7 тыс. рублей
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