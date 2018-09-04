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Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября

05.09.2018 13:14 — Новости Общества | БелТА  
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Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября
Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью в основном по западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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