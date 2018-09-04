|
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября
05.09.2018 13:14 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью в основном по западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)