Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью в основном по западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю